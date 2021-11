Burgemeester Depla pleit voor maatregelen na supportersgeweld

BREDA - Sfeeracties. Dat is hoe de acties van supporters bij het voetbal worden genoemd. Maar de laatste tijd is de sfeer juist ver te zoeken. Naar aanleiding van de rellen bij onder andere NEC-Vitesse en MVV-Roda JC pleit burgemeester Depla namens de Regiegroep Voetbal en Veiligheid.

Er moeten strenge maatregelen genomen worden om supportersgeweld in de kiem te smoren. Daarvoor pleit burgemeester Depla. Voor de camera van de NOS licht hij de visie van de regiegroep Voetbal en Veiligheid toe. “Er is een opgeklopte sfeer, die we met zijn allen hebben laten ontstaan. En als het dan even misgaat, dan slaat meteen de vlam in de pan. Geweld hoor niet bij voetbal. Als het dan misgaat, moet je rigoureuze maatregelen durven nemen.”

Depla pleit onder andere voor het beter naleven van stadionverboden. “Je moet kwaadwillenden identificeren, opsporen, en uitsluiten. Daar begint het mee. Zij moeten weten dat ze niet thuishoren bij het voetbal. Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen met een stadionverbod toch binnen komen.” Ook ziet Depla mogelijkheden in het sluiten van vakken. “Als het misloopt in een kroeg, dan sluit ik die kroeg. Durven we dat ook bij een voetbalwedstrijd waar het misloopt? Dan hoef je niet heel het stadion te sluiten, maar misschien wel een vak.”

Ook ligt er volgens Depla verantwoordelijkheid bij de clubs zelf. “We zien dat het soms piept en kraakt als het aankomt op de veiligheid. Maar veiligheid mag geen sluitpost zijn in de begroting. Stel daar eisen in. Want als geweld de boventoon gaat voeren, haken supporters en sponsoren af. En dan is het voetbal de grote verliezer.”