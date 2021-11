Crowdfundingsactie voor Wiesje (34) levert al ruim15.000 euro op

BREDA - Wiesje van der Velde heeft een ernstige aandoening. In 2019 werd bij de 34-jarige de diagnose gesteld dat haar nek veel te los zit. Daar moet ze voor geopereerd worden in Barcelona omdat Nederland die mogelijkheid niet biedt, maar die operatie kost 80.000 euro. Vrienden en familie van Wiesje hebben nu hun handen ineengeslagen om een crowdfundingsactie op te zetten zodat ze de operatie voor haar kunnen financieren.

Al op de basisschool was ze regelmatig ziek en door de hoofdpijn, het flauwvallen en de vermoeidheid kon ze later ook haar vwo diploma niet halen. Maar dat de Bredase Wiesje een chronische aandoening had, had ze nooit gedacht. Wegens haar aanhoudende vermoeidheid werden eerder wel diagnoses gesteld, maar daarmee was de zoektocht naar een oplossing niet ten einde. Pas twee jaar later, in London, werd met een MRI scan duidelijk dat ze kampte met CCI/AAI: Een structurele instabiliteit van het gewricht dat de schedel en nek met elkaar verbindt. In haar geval kun je dat vergelijken met de nek van een uil, die zijn nek ver over zijn schouder kan draaien.

Pijn, vermoeidheid en overgevoeligheid voor licht en geluid zorgen ervoor dat Wiesje haar huis haast niet meer uitkomt en haar dagen slijt in een verduisterde omgeving, ontdaan van een sociaal bestaan. ‘’Het leven van Wiesje is platgezegd beroerd,’’ vertelt haar vader. ‘’ Ze woont nog zelfstandig, maar dat is alleen haalbaar omdat wij haar bijstaan in allerlei zaken, zoals het uitlaten van haar trouwe hond.’’ Daar wil hij verandering in brengen.

Wereldwijd is er maar een handjevol mensen die de operatie die Wiesje nodig heeft kunnen uitvoeren en in Nederland is geen adequate aanpak meer voorhanden. Daarom moet Wiesje naar Barcelona voor neurochirurg dokter Gilete, die inmiddels ruime ervaring opgedaan. De resultaten van zijn operaties zijn veelbelovend, en de operatie in Barcelona is de enige aanpak die voor Wiesje perspectief brengt. Maar die operatie wordt niet vergoed.

Crowdfundingsactie

Vrienden en familie van Wiesje hebben daarom eind oktober de crowdfundingsactie ‘Wiesje’s Lifeline’ opgezet. ‘’Wiesje wil meer kwaliteit van leven,’’ geeft haar vader aan. ‘’Alleen een nieuwe operatie kan nu een stap in die richting betekenen.’’ Het doelbedrag van de inzamelingsactie is 80.000 euro, waarvan binnen enkele dagen al ruim 15.000 euro van is opgebracht. Met de actie hopen ze Wiesje weer een normaal leven te bieden. Of hoe Wiesje het zelf zegt: “Kon het gewoon maar een beetje gewoon”.