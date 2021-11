Levensgrote portretfoto’s moeten laatste ode aan Amphia Langendijk brengen

BREDA - Met levensgrote portretfoto’s in het centrum van Oosterhout en Breda brengen onder andere (oud-)medewerkers, artsen en patiënten een laatste ode aan Amphia Langendijk. Het ziekenhuis sluit na 62 jaar haar deuren.

Wie afgelopen dagen langs het Chasséveld in Breda is gereden, kan de tientallen levensgrote foto’s niet hebben gemist. De portretfoto’s zijn onderdeel van de campagne ‘Er is maar één Amphia’. Met deze campagne wil Amphia iedereen laten zien dat er maar één ziekenhuis is als Amphia.

“Een prachtig (nieuw) ziekenhuis, met gedreven professionals, waar men trots op mag zijn”, aldus Amphia. Ook wordt er met deze campagne niet alleen afscheid genomen van het verleden, maar wordt er ook uitgekeken naar een nieuw tijdperk. “Een tijdperk waarin iedereen samenwerkt aan een gezonde toekomst op locaties in Breda, Oosterhout en Etten-Leur.”

Amphia Langendijk sluit na 62 jaar de deuren. Met de verhuizing van de polikliniek eind juni, is er een einde aan een tijdperk gekomen. Alle zorg is vanaf dat moment geconcentreerd op één locatie in Breda en één locatie in Oosterhout.