Aan lange tafel zingen en bier drinken: Deze drie vrienden houden een Biercantus in Breda

BREDA - Aan lange tafels zitten, bier drinken en meezingen met een band. Dat is het simpele recept van een biercantus. In veel steden zijn ze enorm populair. Maar in Breda worden ze eigenlijk alleen kleinschalig gehouden bij studentenverenigingen. De Bredase vrienden Tim, Jannes en Daan besloten daarom de handen ineen te slaan met de Avenue voor de eerste, grote openbare biercantus van de stad.

Al lange tijd lopen de vrienden Daan, Tim en Jannes rond met het idee om een openbare biercantus te organiseren in Breda. De vrienden studeren in Tilburg, en gaan daar regelmatig naar een cantus. Bij zo’n cantus zitten honderden mensen samen aan lange tafels liedjes te zingen en bier te drinken. “In Breda wordt het ook wel georganiseerd, maar dan voor specifieke verenigingen”, legt Tim uit. “Dat is veel kleiner, en dan kun je er ook niet zomaar naartoe als het niet jouw vereniging is.” De hoogste tijd dus om een cantus te organiseren in Breda, waar álle studenten voor zijn uitgenodigd.

Al in het voorjaar van 2020 hadden de drie vrienden de organisatie van de eerste openbare biercantus in Breda al rond, en in de eerste week van maart startten ze met de promotie van het evenement. Maar dat was van korte duur. Want een week later ging Nederland de eerste lockdown in. Een forse domper voor de vrienden, die hun plan in de ijskast zagen verdwijnen. Maar nu, ruim 1,5 jaar later, komt de biercantus er alsnog. Op 4 november vindt de cantus plaats bij de Avenue. Tim kijkt er enorm naar uit. “We hebben al veel kaarten verkocht, en een professionele band geregeld!”

In totaal kunnen er 250 Bredanaars meedoen aan de cantus. Lijkt het jou ook leuk? Er zijn nog kaarten beschikbaar. En ben niet bang: Tim, Daan en Jannes beloven dat het een gezellige avond wordt. En dat is niet overbodig om te benadrukken, wat over biercantussen gaan soms negatieve verhalen rond. Dat komt doordat er vaak ook wordt gewerkt met straffen. Bijvoorbeeld wanneer je niet goed meezingt, of op je telefoon zit te kijken. Dan moet je bijvoorbeeld een biertje in één keer leegdrinken. “Dat straffen kan grappig zijn. Dus we willen het wel een beetje terug laten komen. Maar zeker niet veel, want dat de studenten het ‘gewoon’ gezellig vinden bij zo’n eerste cantus is natuurlijk het allerbelangrijkste”, aldus Tim.