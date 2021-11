Auto brandt volledig uit aan de Tinstraat

BREDA - Aan de Tinstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

De melding kwam rond 05.00 uur binnen bij de brandweer. Aan de Tinstraat, bij Kesteren, zou een auto in brand staan.

De brandweer ging snel ter plaatse en startte met blussen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Een berger heeft de auto getakeld. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk geworden. Waarschijnlijk was het een technisch probleem.