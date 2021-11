Flitspaal en nieuwe verlichting bij Westerparklaan na dodelijk ongeval

BREDA - De gemeente Breda neemt maatregelen aan de Westerparklaan na het dodelijke ongeval van 21 september. Er zal tijdelijk een flitspaal worden geplaatst bij het kruispunt, en er wordt op korte termijn innovatieve verlichting aangelegd die reageert op de aanwezigheid van fietsers en voetgangers. Ook worden er extra borden geplaatst.

Op 21 september vond er een noodlottig ongeval plaats op de Westerparklaan. Een 75-jarige vrouw uit Etten-Leur werd geschept door een auto en kwam bij het ongeluk om het leven. Het ongeval op de Westerparklaan staat niet op zichzelf. In het verleden hebben er al meer zware ongevallen plaatsgevonden.

Naar aanleiding van eerdere ongevallen zijn er gesprekken geweest met politie, Openbaar Ministerie en omwonenden. Dit heeft destijds al geleid tot het in gang zetten van maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat de meeste ongevallen plaatsvonden in de avond of de nacht, hadden de maatregelen vooral als doel om het kruispunt beter te verlichten zodat automobilisten fietsers beter zouden zien.

Na het meest recente ongeval worden er nu nieuwe maatregelen genomen. Op korte termijn wordt er nieuwe innovatieve verlichting geplaatst die reageert op de aanwezigheid van fietsers en voetgangers. En op 15 november wordt er extra attentieverhogende bebording geplaatst en zal er een tijdelijke flitspaal geplaatst worden die tot 1 januari blijft staan. Daarnaast is de aanvraag voor een definitieve flitspaal in oktober bij het Openbaar Ministerie ingediend.

Op de lange termijn zullen er mogelijk nog meer maatregelen worden genomen. Veilig Verkeer Nederland deed onderzoek naar de verkeerssituatie op de Westerparklaan en adviseert de gemeente om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een fietstunnel- of brug. Volgens Veilig Verkeer Nederland zou een dergelijke ongelijkvloerse kruising de meest veilige oplossing zijn.