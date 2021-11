Bredaas centrum komt in winterse sferen: verlichting officieel ontstoken

BREDA - Wie vanavond door de binnenstad liep waande zich in een heus winterwonderland. De duizenden lampjes, verspreid over het Bredase centrum, lichtten namelijk weer op. Wethouder Boaz Adank was aanwezig bij de Haven om de sfeerverlichting officieel te ontsteken.

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent volop winterse gezelligheid in het centrum van Breda. En de duizenden, sfeervolle lichtjes mogen daar natuurlijk niet in ontbreken. Donderdag aan het eind van de middag ontstak wethouder Boaz Adank, in de aanwezigheid van het Ondernemersfonds Breda, de sfeerverlichting. Met één druk op de knop zette hij alle lichtjes in de binnenstad aan.





Het Ondernemersfonds Breda krijgt ieder jaar veel positieve reacties op de verlichting. “Dit is voor ons de reden om deze prachtige aankleding ieder jaar ook weer een klein stukje uit te breiden en net wat meer te doen dan men van ons verwacht”, aldus het Ondernemersfonds. “Zo blijven we onze bezoekers verrassen.”

Dit jaar zijn de bomen aan de Haven allemaal voorzien van nieuwe verlichting. “Een ‘refit’ noemen we dat”, aldus het fonds. “Hiermee wordt de uitstraling van de Haven weer naar een hoger niveau getild.” Voor deze nieuwe verlichting ontving het Ondernemersfonds Breda een bijdrage vanuit de gemeente.