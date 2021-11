Er is een groot tekort aan pleegouders: ‘Ieder kind verdient een veilige thuishaven’

BREDA - Ieder kind verdient een veilige thuishaven. Maar dat lukt niet altijd. Pleeggezinnen zijn dan een goed alternatief, maar dan moeten er wél genoeg pleegouders zijn. En dat is niet het geval, legt wethouder Marianne de Bie uit. Daarom zijn er deze maand meerdere informatiebijeenkomsten over het pleegouderschap, en kleurde de Grote Kerk groen om aandacht te vragen voor het probleem.

Wie dinsdagavond langs de binnenstad reed, zal het wel opgevallen zijn dat de Grote Kerk groen kleurde. De reden daarvoor was de start van de Week van de Pleegzorg. Want er is een groot tekort aan pleegouders die ‘groen licht’ geven aan een pleegkind.

“Ieder kind verdient een veilige thuishaven. Maar soms lukt dat niet”, legt wethouder Marianne de Bie uit. “Een pleeggezin is dan een heel goed alternatief. Gelukkig zijn er al veel pleegouders, maar er is helaas nog een groot tekort. Voor Pleegzorg wordt het hierdoor steeds moeilijker om een passende match te maken.” Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt. In 2020 waren er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren.

In West Brabant gaat het vooral om deeltijdpleeggezinnen: Gezinnen voor een kort verblijf.. Maar er wordt ook gezocht naar pleeggezinnen waar kinderen voor langere tijd kunnen verblijven .”Misschien heeft u er al eens over nagedacht om een kind een veilige plek te bieden in uw huis. Maar heeft u nog veel vragen. In november zijn er verschillende online-bijeenkomsten om u te informeren wat het betekent om pleegouder te zijn”, aldus de wethouder.