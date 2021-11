Toch ook een QR-code op het terras: ‘Laten we hopen dat het hierbij blijft’

BREDA - Aan de Haven vind je sinds begin oktober het grote overdekte terras van Winterhaven. Daar hoefde je geen QR-code voor te laten zien, maar daar komt zaterdag verandering in. Dinsdag werd bekend dat vanaf 6 november de coronapas ook gaat gelden op buitenterrassen. “Ik sta er niet om te springen, maar als het hierbij blijft dan ben ik niet ontevreden”, vertelt eigenaar René de Vos.

Winterhaven is niet te missen aan de Haven van Breda. Het grote, overdekte terras van de Biertuin en de Huiskamer biedt Bredanaars sinds begin oktober een nieuwe plek om ook in de winter van het terras te kunnen genieten. En daarvoor was een QR-code niet verplicht. Maar daar komt vanaf 6 november verandering in.

“Ik heb de persconferentie met veel spanning zitten kijken”, vertelt René de Vos. Voor hem kwam de invoering van de Coronacheck op het buitenterras onverwacht. “Ik sta er niet om te springen. Laat dat duidelijk zijn. En de verdeeldheid zal alleen maar groter worden.” Toch blijft de horeca-ondernemer er nuchter onder. “Het is nou eenmaal niet anders. Laten we vooral hopen dat het gaat helpen om de besmettingen te beperken.”

Afgezien van de coronacheck op het buitenterras, leverde de persconferentie van dinsdag geen grote nieuwe maatregelen op voor de horeca. De sluitingstijd blijft op 00.00 uur staan, en wanneer de coronacheck wordt uitgevoerd is 1,5 meter afstand houden niet nodig. “Als die sluitingstijd weer was vervroegd, of als we weer constant 1,5 meter afstand hadden moeten gaan houden, dan was dat echt dramatisch geweest voor de horeca. Daar voor nu hoop ik vooral gewoon dat het hierbij blijft.”