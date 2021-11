Fabrieksverkoop bij Buffel lederwaren: ‘Het hele magazijn mag leeg!’

(Advertorial) - De jaarlijkse fabrieksverkoop van Buffel Lederwaren Atelier in Terheijden staat komend weekend weer gepland. “Ook dit jaar bieden wij weer volop ruimte aan onze bezoekers en met een nog ruimer assortiment dan voorheen! Zo zijn er schorten, koeienhuiden, allerlei producten voor de feestdagen, restanten leer en nog veel meer.”

“Om iedereen de kans te bieden iets moois te kunnen aanschaffen is ons atelier twee dagen geopend, vrijdag 12 en zaterdag 13 november aanstaande. Op vrijdag van 18.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 14.00 uur”, vertelt eigenaar Jan Klerkx. “En iedere bezoeker kan hier gegarandeerd veilig terecht”, benadrukt hij.

Fabrieksverkoop

Buffel Lederwaren Atelier wil mensen uit de omgeving de gelegenheid geven het atelier te bezoeken en de mooie ambachtelijke producten tegen een scherpe prijs te kunnen kopen. “Ook willen we onze bezoekers kennis laten maken met ons merk DutchMade® Leather Products”, aldus Klerkx. DutchMade® richt zich vooral op lifestyle en relatiegeschenken. “Voor de enthousiaste bbq- en thuiskok hebben we prachtige leren schorten, een messenfoudraal, ovenwanten en nog veel meer moois. Echt onderscheidend is het personaliseren van de producten met een logo of naam. Dit kan via laseren, stempelen, transferdruk en zelfs via borduren.”

Winactie

Wil jij kans maken shoptegoed van 100 euro? “Check in tijdens onze fabrieksverkoop op facebook, like en volg ons op facebook en/of instagram!”

Historie

Buffel Lederwaren Atelier maakt sinds enkele jaren een gedaanteverwisseling door. Waar in de jaren ‘90 veel leerverwerkende bedrijven de deuren sloten en de productie verhuisden naar het buitenland, heeft Buffel Lederwaren Atelier ervoor gekozen om design én productie niet te verhuizen naar lage lonen landen. “Wij blijven bouwen op de eigen ambachtelijke kracht in Nederland. Een keuze die z’n tijd vooruit blijkt te zijn. De roep naar echte ambacht uit Nederland groeit met de dag!”

Contact:

Buffel Lederwaren Atelier,

Gagelveld 5 Terheijden

www.dutchmadeleather.nl

www.buffel.nl