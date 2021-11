Wanneer gaat jouw wijk van het gas? Gemeente legt Transitievisie Warmte ter inzage

BREDA - In 2050 alle Nederlandse woningen van het gas af. Dat is de ambitie van het Rijk. Om dit doel te halen moet iedere gemeente voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin maken de gemeente het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken van het aardgas worden gekoppeld. Breda heeft haar Transitievisie Warmte nu ter inzage weggelegd. “Iedereen kan het stuk inzien en reageren.”

De deadline van eind 2021 gaat gemeente Breda niet halen, maar er zijn al grote stappen gezet. “We zijn op tijd begonnen en onze visie ligt inmiddels ter inzage”, aldus wethouder Greetje Bos. “Iedereen mag hierop reageren.” De Transitievisie Warmte is een lange termijnanalyse mede op basis van onafhankelijke data (van gemeente en partners). Het geeft inzicht in welke wijken, dorpen of buurten voor 2030 het makkelijkste over kunnen schakelen op alternatieve energie. Uiterlijk 2030 moeten de eerste wijken, dorpen en buurten daadwerkelijk aardgasvrij of klaar zijn voor afkoppeling van het aardgasnet en voor aansluiting op een alternatieve energie-infrastructuur.

Het Klimaatakkoord verplicht alle Nederlandse gemeenten een Transitievisie Warmte (TVW) te maken waarin staat hoe dat het beste kan. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar woningtypes, corporatiebezit, beschikbaarheid warmtebronnen, opbouw van wijken en (mogelijke) subsidies. De gemeente heeft ook online en offline gesproken met (professionele) partners, bewoners en wijk- en dorpsraden.

Stap voor stap



“Met de Transitievisie Warmte hebben we nu in beeld wat de mogelijkheden in Breda zijn op weg naar een CO2-neutrale gemeente. We kunnen niet overal tegelijkertijd aan de slag. Dat doen we stap voor stap. Er is ook nog steeds veel onduidelijkheid over de (financiële) middelen die het Rijk wil inzetten, bijvoorbeeld voor (isolatie)maatregelen en de stap naar aardgasvrij. Voor nu kijken we als gemeente telkens naar de (soms weerbarstige) dagelijkse praktijk en we gebruiken de informatie uit de Transitievisie Warmte om steeds opnieuw te kiezen hoe we het meest efficiënt stappen blijven zetten.”

Twaalf gebieden komen als eerste in aanmerking. Biesdonk, Schorsmolen, Wisselaar, Tuinzigt, de Geeren, Doornbos-Linie en Prinsenbeek en Nieuw Wolfslaar kunnen redelijk gemakkelijk aardgasvrij gemaakt worden. De wijk Zandberg kan ver voorbereid worden. En in Heusdenhout en IJpelaar, die nu enkel nog aardgas gebruiken om te koken en voor warm tapwater, zijn mogelijkheden om ze volledig aardgasvrij te maken. De gebieden/wijken die als laatst aan de beurt zijn, zijn te vinden in het buitengebied. “In deze buitenwijken zit het bezit ver uit elkaar. Het is daar dus lastig om collectief iets te doen. De verwachting is dan ook dat zij terug gaan vallen op individuele voorzieningen”, aldus Greetje Bos. “Maar de eigenaren van deze woningen hoeven niet te wachten tot wij op de stoep staan, uiteraard. Zij kunnen zelf ook al stappen ondernemen. Dit geldt overigens voor alle woningeigenaren.” Op https://www.bredadoetmee.nl/ is hier meer informatie over te vinden.

Ter inzage



Van 9 november tot 21 december ligt de Transitievisie Warmte ter inzage op planbreda.nl. Iedereen kan het stuk dan inzien en erop reageren. De gemeente verzamelt en weegt alle reacties en dat leidt uiteindelijk tot de definitieve Transitievisie Warmte die de gemeenteraad mag vaststellen.