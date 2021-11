In acht dagen tijd een alternatief voor 11-11 regelen: ‘Dit is echt een domper’

BREDA - Een flinke domper. Dat is hoe stichting Kielegat voorzitter Luciën Verhoef het besluit noemt om een streep te zetten door het buitencarnaval op de elfde van de elfde. En het zorgt voor een flinke uitdaging voor de stichting. Want in acht dagen tijd zal de stichting een alternatief op poten moeten gaan zetten. “De appgroeps lopen alweer vol met creatieve ideeën, maar het blijft natuurlijk een domper.”

Stichting Kielegat keek reikhalzend uit naar Elluf-Elluf op de Grote Markt. Het evenement was volledig afgestemd op de geldende coronamaatregelen. De Grote Markt zou volledig worden afgezet, en carnavalsvierders moesten kaartjes kopen voor het evenement. Toch gooiden verscherpte voorwaarden binnen de evenementenvergunning vanuit de gemeente Breda roet in het eten. “De gemeente Breda was heel bang voor de aanzuigende werking van Elluf-Elluf. Zij waren bang dat er buiten de hekken teveel drukte zou ontstaan. We werden dus ook verantwoordelijk gehouden voor de situatie buiten de hekken. Dat is voor ons niet haalbaar. We kunnen niet de hele binnenstad afzetten”, legt Verhoef uit.

Er kwam nog wel één oplossing op tafel te liggen, namelijk een forse inperking van de tijden van Elluf-Elluf. Dat staat namelijk gepland van 14.00 uur tot 21.00 uur, en zou kunnen worden ingekort naar 20.00 uur tot 22.00 uur. “Dat is voor ons veel te weinig tijd om het programma in te proppen. Bovendien zouden we dan heel de organisatie moeten regelen, terwijl de inkomsten van consumpties fors zouden afnemen. Dat is voor ons financieel niet mogelijk.”

Er zit dus niet anders op dan een alternatief bedenken. En dat is een flinke uitdaging, aangezien de stichting nog maar een week de tijd heeft. “Het was fijn geweest als we dit eerder hadden geweten natuurlijk”. Gelukkig stomen de app-groepjes waar Verhoef inzet al over met de creatieve ideeën. “Daar ben ik heel blij mee. We kunnen dus beloven dat Elluf-Elluf gevierd gaat worden. Maar hoe precies, daarvoor moeten Kielegatters nog even afwachten.”