Tóch geen coronapas voor amateursporten: Demissionair kabinet ziet af van maatregel

BREDA - Het demissionair kabinet ziet af van het plan om de coronapas in te voeren bij amateursporten. Sporters en toeschouwers hoeven buiten geen coronatoegangsbewijs te laten zien, meldt de NOS. En dat is een grote opluchting voor de amateursportclubs in Breda, die gisteren nog aan BredaVandaag lieten weten met hun handen in het haar te zitten.

Hoewel eerder verschillende amateurclubs in Breda vreesden voor de invoering van het toegangsbewijs, komt het kabinet daar vandaag toch op terug. ‘’Hier waren we niet op voorbereid,’’ gaf Richard Breedijk, voorzitter van voetbalclub Boeimeer, eerder aan. Amateurclubs zouden vrijwilligers moeten aanstellen om de codes te controleren, maar dat zagen zij niet zitten. Ook hockeyclub Push worstelde met het feit dat ze vrijwilligers hierop moesten gaan aansturen. ‘’Er wordt nogal wat gevraagd van een ‘vrijwilliger’,’’ liet secretaris Berith Berflo weten.

Nu de maatregel is ingetrokken, betekent dit dat op buiten sportlocaties geen verplichte controle hoeft worden uitgevoerd. Wel geldt voor het publiek langs de lijn het advies om anderhalve meter afstand te nemen. Sporters of toeschouwers die naar de kleedkamer, het toilet of de kantine willen, moeten alsnog hun QR code laten zien.

Dat toeschouwers niet meer gecontroleerd hoeven te worden, is een opluchting. Maar de QR code is niet compleet weg te denken bij de amateursportclubs. ‘’Het is nog steeds arbeidsintensief om in de binnenruimtes te controleren op het toegangsbewijs,’’ legt Charlotte Louwers uit. Ze is voorzitter bij hockeyclub BH&BC Breda. ‘’We hebben alsnog meer vrijwilligers nodig, en die zijn schaars.’’

Belemmering

De Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF nam geen genoegen met de nieuwe maatregelen. ‘’Sporten zou juist moeten worden aangemoedigd, in plaats van belemmerd,’’ reageert algemeen directeur Marc van den Tweel in een openbaar statement. NOC*NSF vroeg de leden van de Tweede Kamer voor de sport met maatregelen te komen die de sportdeelname niet beperken en uitvoerbaar zijn.