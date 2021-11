Sinterklaasfeest in park Valkenberg zónder QR code: ‘Echt een opluchting’

BREDA - Na veel negatief nieuws over de nieuwe restricties is daar dan toch één lichtpuntje: Sinterklaas mag gewoon aankomen in park Valkenberg op 13 november. De gemeente en het Sinterklaascomité zijn om de tafel gegaan om te kijken naar de mogelijkheden. Daaruit bleek dat zowel kinderen als ouders geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien.

Na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen ontstond er veel onduidelijkheid omtrent de viering van het sinterklaasfeest in Breda. Tijdens de persconferentie werd namelijk bekend gemaakt dat georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Om duidelijk te krijgen wat dit bekend voor het Bredase sinterklaasfeest in park Valkenberg zijn het Sinterklaascomité Breda en de gemeente om tafel gegaan.

Een evenement waar 8000 bezoekers op af komen, daar krabde Ronnie Foesenek zich wel even achter zijn oren. Hij is voorzitter van het Bredase Sinterklaascomité. ‘’Er was veel onduidelijkheid door de nieuwe regels,’’ vertelt hij. ‘’Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen, maar hoe zit dat met de ouders en begeleiders?’’ Gelukkig bleek uit het gesprek met de gemeente dat zowel kinderen als ouders geen QR code hoeven laten zien. ‘’Dat was echt een opluchting; het scheelt ons heel wat werk.’’ Er worden wel vrijwilligers ingezet om te zorgen dat er afstand kan worden gehouden. Andere sinterklaasactiviteiten, die er voor zorgen dat voor langere tijd groter groepen mensen op dezelfde plaats stilstaan, zijn wèl coronatoegangsbewijs-plichtig, laat een persvoorlichter van de gemeente weten.

Doemscenario

Ronnie ging uit van het ergste. ‘’Toen de persconferentie vorige week bekend werd gemaakt, hebben we gelijk alle reclame stopgezet. We waren bang dat het niet meer door mocht gaan.’’ Het was dan ook een verademing toen hij het nieuws van de gemeente te horen kreeg.

Intocht

Dit jaar kan de intocht, net zoals vorig jaar, helaas niet doorgaan. In plaats daarvan wordt een alternatief evenement georganiseerd in park Valkenberg. De Sint en zijn Pieten zullen op 13 november een bezoek brengen aan park Valkenberg. “Via een doorloopevenement loop je langs vele Pieten waaronder een Pietenband, dj-pieten, een dansgroep, trikespieten en uiteraard kom je bij de Sint. Dans mee met de Pieten, krijg pepernoten, ga op de foto met een Trike (en een trikespiet) en heet persoonlijk de Sint welkom in Breda.” Ronnie kijkt er erg naar uit. ‘’We gaan er iets moois van maken.’’