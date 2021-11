‘Preventie Aanpak Jeugd’ moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien

BREDA - Gemeente Breda wil gaan inzetten op een gezonde en veilige omgeving voor jongeren. Dat laat wethouder Marianne de Bie weten in de raadsbrief ‘Preventie Aanpak Jeugd’. Op deze manier willen ze extra aandacht op jongeren leggen, om hen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Niet met een uitgebreid plan, maar juist door met kinderen en jongeren in gesprek te gaan wil Breda de nodige stappen maken tot een gezonde omgeving voor jongeren. ‘’Het liefst doen we alles voor, door én met hen,’’ schrijft De Bie in haar raadsbrief. Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties worden nu evenementen en initiatieven georganiseerd.

In het online programma ‘Superskillz’ wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling, veerkracht en mentale gezondheid van basisschoolkinderen tussen de 6 en 13 jaar oud gestimuleerd. Een aantal vierdejaarsstudenten van BUAS werkt daarnaast aan een innovatief plan voor jongeren in de wijk de Heuvel. Vanuit Breda Actief, Grote Broer, Grote Zus en Surplus wordt extra aandacht gevraagd aan jongerenwerk, activiteiten en initiatieven voor jongeren. Vanuit project Comeback kunnen jongeren door on- en offline activiteiten focussen op hun welzijn met verschillende thema’s als persoonlijk, welzijn en sociale contacten. En ook tijdens de vakantieperiodes en daarbuiten werden al diverse activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Toekomst

Er wordt al het een en ander georganiseerd, maar de gemeente wil dit nog meer bevorderen. ‘’Zoals gezegd, proberen we al doende te leren. Voor, door én met de jongeren. We kijken de komende tijd dus steeds goed naar wat werkt bij de initiatieven die in gang zijn gezet. En wat goed werkt, doen we meer. ‘’Een preventieve aanpak zou ervoor moeten zorgen dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. ‘’Het kan voorkomen dat kinderen problemen krijgen of dat kleine problemen groter worden en intensieve hulp nodig is. ‘’