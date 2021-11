Grote renovatie aan ruim 5 kilometer afvalwaterleiding in Breda

BREDA - Waterschap Brabantse Delta is in samenwerking met een aannemer en gemeente Breda een groots project gestart. De afvalwaterleiding in Breda wordt namelijk compleet gerenoveerd. De 5 kilometer lange leiding, die van het NAC stadion tot de Haagse Beemden loopt, is toe aan vernieuwing. Naar verwachting wordt deze hoofdleiding over 5 maanden opgeleverd.

De afvalwaterleiding van 5,5 kilometer werd aangelegd in 1962. “Hoog tijd voor renovatie”, aldus Waterschap Brabantse Delta. Samen met gemeente Breda en een aannemer zijn zij het project gestart om de leiding waar al het afvalwater van Breda en omstreken in uitkomt te vernieuwen.

Proces

Tijdens de werkzaamheden verwijdert de aannemer het door gas aangetaste beton van de buiswanden. ‘’Dit gebeurt onder zeer grote druk met straalapparatuur,’’ laat Waterschap Brabantse Delta weten. ‘’Vervolgens wordt er een nieuwe, duurzame laag spuitbeton aangebracht. Dit materiaal moet op een natte ondergrond aangebracht worden en bestand tegen gassen. Bovendien kan het worden aangebracht, uitgehard en opgeruimd binnen 24 uur. Door deze techniek en de bijzondere eigenschappen, kunnen we de werkzaamheden een stuk sneller en kostenbesparend uitvoeren.’’

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de leiding zijn na de zomervakantie gestart en zullen naar verwachting in maart 2022 worden afgerond. Per dag zal 135 meter worden aangepast. ‘’Mede dankzij deze goede samenwerking is dit project uniek, bijzonder en succesvol. Na de werkzaamheden kan deze afvalwaterleiding weer lange tijd mee.’’

Als de put waarin gewerkt wordt kort aan de weg ligt, zal deze worden afgesloten. Ook is rondom de put ruimte nodig voor de machines. De gemeente zal waar nodig borden met daarop de verkeersmaatregelen plaatsen en mogelijk wegen afsluiten.