Kick Out Zwarte Piet kondigt demonstratie aan tijdens Bredaas sinterklaasfeest

BREDA - Kick Out Zwarte Piet heeft bekend gemaakt te gaan demonstreren tijdens het Bredase sinterklaasfeest op zaterdag 13 november. Dat laten zij weten in een openbaar statement. Ze zijn klaar met het Bredase beleid omtrent de kleur van de pieten, en roepen Bredanaars op zich te verenigen.

‘’Breda is zo’n gemeente die anno 2021 nog steeds niet heeft begrepen dat racisme geen kinderfeest is,’’ laten ze weten. ‘’Terwijl de ene na de andere gemeente in Nederland door voortschrijdend inzicht overgaat tot een inclusieve sinterklaasintocht, blijven een aantal gemeenten achter.’’ Daar moet volgens hen verandering in komen. Ze kondigen aan op de dag van het sinterklaasfeest in Breda te gaan demonstreren.

De demonstratie is gericht op de ‘racistische karikatuur van zwarte, grijze en bruine pieten’. ‘’Wij vinden deze situatie in een stad als Breda verbijsterend, omdat zwarte mensen in Breda veel last ondervinden van racisme.’’.

Breda Kan Het

Vorig jaar demonstreerde Kick Out Zwarte Piet ook al. Breda Kan Het, een lokale actiegroep gelieerd aan Kick Out Zwarte Piet, stond ook op het Chasséveld. ‘’Wij zijn voor een piet die helemaal vrij is van verwijzingen naar huidskleur, etniciteit of slavernij,’’ vertelde woordvoerdster Iman Balsa Mendonça toen. ‘’Zolang Breda daar niet voor kiest, blijven wij actie voeren.’’ Specifieke informatie met betrekking tot tijd, locatie en vervoer is nog onduidelijk en volgt nog.