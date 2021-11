Meer dan 800 unieke posters shoppen? Het kan volgende week bij Brack

BREDA - De jaarlijkse Poster Sale vindt zondag 14 november weer plaats bij Brack in het Havenkwartier. Tijdens de postersale zullen er unieke design posters in zeer exclusieve oplage te koop zijn. Als jij een poster hebt die je graag wilt kopen is dit een uitgelezen kans. Er zijn zo’n 800 posters beschikbaar.

De postersale, een initiatief van Graphic Matters en 3sec.gallery, bevat werken die eerder in de 3sec.gallery zijn getoond. Sinds 2014 verschijnt er vier keer per jaar een nieuwe expositie in de inrit van de Chassé Parking - deze posters worden nu verkocht. De posters kosten 15, 25 of 45 euro per stuk, afhankelijk van de poster. In de prijzen wordt rekening gehouden met eventuele gebruikssporen en de status van de ontwerpers. De posters zijn A0 formaat en geprint op 3mm plastic board (dus niet oprolbaar)

De postersale vindt plaats op 14 november tussen 12:00 en 17:00 uur. Het adres is Speelhuislaan 175, Breda.