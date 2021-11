Ruitersbos en Thebe krijgen groen licht voor fusie

BREDA - Zorgorganisaties Ruitersbos en Thebe hebben van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) groen licht gekregen om te fuseren. Eerder verstrekte de NZa deze goedkeuring al. Ruitersbos wordt per 1 januari 2022 onderdeel van Thebe.



Op de woonzorglocatie Ruitersbos in Breda wonen circa 120 oudere mensen met een zorgindicatie. Naast wonen met zorg biedt Ruitersbos ook herstelzorg, dagopvang en zorg aan huis: zowel voor huurders op het eigen terrein als in de wijk. Onder de vlag van Thebe wordt de komende jaren een nieuw pand gebouwd, dat modern en toekomstbestendig is.

Luc Kenter, bestuursvoorzitter van Thebe: “We staan aan het begin van een grote transformatie in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Nederland. Ook in Breda levert dat grote uitdagingen op. Het zou fijn zijn als alle (oudere) Bredanaars zo lang mogelijk geen beroep op ons hoeven te doen en zo lang mogelijk geheel zelfstandig kunnen blijven wonen. Met, als dat toch nodig is, de bij hen passende ondersteuning, zorg en begeleiding. Thebe wil dat iedereen in dat geval een beroep kan doen op de ondersteuning en zorg die nodig is: vanuit onze woonzorglocaties en via begeleiding, dagbesteding en wijkverpleging. Juist de eigen identiteit en de kleinschaligheid van Ruitersbos zijn hierbij van meerwaarde. In de toekomst zal alleen maar meer vraag zijn naar diversiteit.” De fusie tussen Ruitersbos en Thebe helpt om dit te bereiken voor de bewoners van Ruitersbos en de inwoners in deze wijk.

Michel Wijngaards, bestuurder van Ruitersbos: “Het verpleeghuis en de vier aanleunflats van Ruitersbos vormen een prachtige mogelijkheid om veilig en zelfstandig wonen te combineren. We kunnen dat nu samen met Thebe toekomstbestendig maken. Daarom ben ik blij voor alle cliënten, hun familie, mantelzorgers en onze medewerkers.” Er vallen bij de fusie geen ontslagen en niemand wordt boventallig.



Thebe

Met de toetreding van Ruitersbos telt Thebe circa 4800 medewerkers en 1.500 vrijwilligers. De 25 woonzorglocaties in Midden- en West-Brabant hebben in totaal ongeveer 2.100 bewoners. Samen helpen de zorgmedewerkers in de wijkverpleging jaarlijks zo’n 8.000 cliënten in onze provincie.