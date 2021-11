De Bredase Cultuurnacht is terug: ‘We zijn op zoek naar gouden kelen’

BREDA - Op zaterdag 29 januari 2022 is de cultuurnacht terug: De jaarlijkse culturele wandeling door de stad, langs bekende en minder bekende plekken, met een grote variëteit aan Bredase cultuur. Veel koren en orkesten hebben de afgelopen twee jaar lang stilgelegen en tal van optredens zijn afgelast. In 2022 wil de Cultuurnacht Breda dan ook juist aan hen extra podium geven.

De koren een extra podium geven doet de Cultuurnacht met concerten op verrassende plaatsen. “Of misschien wel een special edition Korenslag in de Skatehal van Pier 15. Maar misschien heeft jouw koor of orkest wel een heel ander idee! Graag denkt de Cultuurnacht met je mee over een bijzondere invulling”, laat de organisatie weten.

Koren kunnen zich momenteel aanmelden voor de cultuurnacht. Op dinsdag 9 november vindt een speciale matchingsavond plaats. Hier vinden deelnemers elkaar die een uniek programma willen bieden. “Dit uniek programma komt tot uiting in bijvoorbeeld een samenwerking tussen verschillende gezelschappen en kunstenaars, of een hidden-gem als locatie die in contact komt met verrassend programma. Meer weten? Neem contact op via marc@cultuurnachtbreda.nl.”