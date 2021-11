De wachtlijsten voor zwemlessen nemen toe: ‘Er is te weinig personeel’

BREDA - Wil jouw kind starten met zwemlessen? Dan is de kans groot dat je geduld moet hebben, want de wachtlijsten voor zwemlessen zijn aan het toenemen. Dat komt door een tekort aan goed opgeleid personeel, stelt Optisport. “Die zoektocht naar personeel is alsmaar moeizamer geworden”, stelt Optisport.

De zwembranche kampt met een tekort aan instructeurs. Het is lastig om goed opgeleid personeel te vinden dat kwalitatieve zwemles kan geven aan kinderen. “In verband met de coronacrisis is deze zoektocht alsmaar moeizamer geworden”, stelt Optisport. “Omdat het steeds lastiger wordt om gekwalificeerd personeel aan de badrand te krijgen, wordt er momenteel beroep gedaan op de flexibiliteit van het personeel. Dit is echter geen blijvende en duurzame oplossing. Want ieder kind heeft niet alleen recht op professionele zwemeducatie; leren zwemmen is van levensbelang. “

Optisport zoekt zelf hard mee naar een oplossing voor het probleem. Zo is Optisport momenteel zelf 25 personen intern aan het opleiden om instructeur te worden. Daarnaast vinden er meermaals per jaar trainingen plaats ter bevordering van de kwaliteit van het huidige personeel. Martijn Groeneveld, Product Manager Zwemmen, is zeer trots op deze opleidingen en trainingen. “Enerzijds nieuwe collega’s opleiden voor ons mooie vak, en anderzijds onze huidige instructeurs de aandacht geven die zij verdienen”, aldus Groeneveld.

“We hebben gemerkt dat het continu opleiden van medewerkers noodzakelijk is om te kunnen inspelen op deze arbeidsmarkt”, aldus Optisport. “Want we moeten leren zwemmen toegankelijk houden voor iedereen en daarmee de nationale zwemveiligheid waarborgen.”