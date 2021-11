Herdenking Kristallnacht: klokgelui, speeches en rondgang door binnenstad

BREDA - Stichting Kristallnacht Herdenking Breda organiseert morgen diverse activiteiten om de gebeurtenissen in de nacht van 9 op 10 november 1938 te herdenken. In die nacht vonden de eerste gewelddadige uitingen van Nazi Duitsland plaats.

“Ook dit jaar vragen we bij de herdenking aandacht voor de antisemitische en racistische uitlatingen van deze tijd. Uitingen waarop we voortdurend alert moeten zijn”, laat Paul Kools voorzitter van de stichting. “Daarbij moeten we ons de opdracht stellen naar mogelijkheden te zoeken om mensen met elkaar in verbinding te brengen, waarbij niemand wordt uitgesloten. Dit betekent ook, dat we vanuit het historisch perspectief onze jongere generaties bewust moeten maken van het sluipende gevaar van maatschappelijke ontwrichting wanneer Artikel 1 van onze Grondwet niet wordt gerespecteerd.”

Om 19.30 uur wordt in de Sint-Antonius Kathedraal aan de Sint Janstraat de jaarlijkse herdenkingsdienst gehouden. Het koor ‘Tegen De Wind Mee’ levert haar muzikale bijdrage en de Kristallnachtlezing wordt dit jaar verzorgd door directeur van de Anna Frank stichting, Ronald Leopold. Fenna Antens, leerling van het Stedelijk Gymnasium draagt een gedicht voor en Eric Alink, columnist en stadschroniqueur van Den Bosch, levert een bijdrage aan deze bijeenkomst.

Stadstocht

Na de dienst, omstreeks 20.30 uur, wordt na het uitdelen van de kaarsen een rondgang gehouden door de binnenstad. Terwijl de kerkklokken van de Grote Kerk, de Waalse kerk en het Begijnhof luiden, vertrekt de stoet. Onder muzikale begeleiding van het duo Zwey Brider wordt tijdens de tocht even haltgehouden bij de Synagoge aan de Schoolstraat en bij het Artikel 1 monument in het Valkenberg, waar de stoet kort wordt toegesproken.

De tocht eindigt in de Marokkaanse Arrahman Moskee aan de Archimedesstraat waar burgemeester Depla de herdenking afsluit. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Voor thuisblijvers die de herdenking willen volgen, kunnen de livestream die op de website staat volgen.

De Kristallnacht

De Kristallnacht wordt ook wel ‘nacht van het gebroken glas’ genoemd omdat de Nazi’s in die nacht georganiseerde acties op touw hadden gezet waarbij de ruiten van de Joodse bevolking werden ingegooid. In heel Duitsland werden hun bezittingen aangevallen en vernield waarbij een honderdtal Joden op straat werden vermoord. Synagogen, Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen werden niet ontzien.