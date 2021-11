Op de werkvloer bij Elektromonteur Marcel: ‘Ik werk met mijn handen én mijn hoofd’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Elektromonteur Marcel.

Aan de Takkebijsters in Breda is Van Doren Engineers gevestigd. Het familiebedrijf heeft als doel om machines en productieprocessen slimmer en efficiënter te maken, en doet dat met elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. Al ruim zes jaar werkt de in Dordrecht woonachtige Marcel van Gelderen er als elektromonteur.

Marcel, kun je me vertellen hoe een normale werkdag eruit ziet?

De wekker gaat altijd best vroeg, want het werk start om 07.00 uur. Dan begin ik met een goede bak koffie, en dan ga ik aan de slag. Als elektromonteur werk ik in de buitendienst dus ik ben bijna altijd op locatie. Het werk bestaat uit kabels leggen en bundelen, aansluiten, I/O testen, en hiervoor gebruiken we onze E-schema’s. Wanneer een project al langer loopt, kan ik meteen aan de gang. Dat is natuurlijk anders wanneer we een nieuw project opstarten. Dan moet je je eerst gaan verdiepen in de klant en de opdracht.

Bij wat voor klanten ga jij aan de slag?

Van Doren Engineers is gespecialiseerd in de voedingsmiddelenbranche. We werken meestal aan de industriële automatisering in fabrieken waar voedingsmiddelen worden verwerkt. Bij het bedrijf kunnen we alles regelen van A tot Z. Dus van de eerste tekeningen samen met de klant tot de software en de uiteindelijke aanleg. Ik werk in het laatste deel van het proces.

Een voorbeeld waar ik recentelijk gewerkt heb is een fabriek waar appelmoes werd gemaakt. In zo’n fabriek wordt een hele keten doorlopen. Appels komen binnen in vrachtwagens. Die moeten vervolgens worden gewassen, geperst, gezeefd en uiteindelijk als eindproduct verwerkt worden. Dat is een volledig geautomatiseerde keten. Zo’n lijn maak ik dan samen met mijn collega’s van begin tot eind. We maken alles op E-gebied, installeren het geheel en voeren ook de tests uit.

Hoelang werk je aan één project?

Dat varieert enorm. Om zo’n hele lijn op te zetten ben je met een team soms maanden bezig. Maar het gebeurt ook dat we enkel een aanpassing moeten doorvoeren voor een klant. Bijvoorbeeld het toevoegen van een drukmeter of temperatuurmeter in een ketel. Zo’n klusje hoeft maar een dag te duren.

Wat maakt het werk als elektromonteur zo leuk?

Ik heb altijd gezegd: Als ik ga werken, dan wil ik iets met mijn handen én mijn hoofd doen. Er zijn natuurlijk veel beroepen waar je met je handen werkt, en dat spreekt me heel erg aan. Ik wil echt zien waar ik aan werk en wat ik maak. Maar tegelijkertijd vind ik het wel heel leuk om een uitdaging te hebben. Je bent als elektromonteur bijvoorbeeld ook bezig met de beste oplossingen zoeken voor een situatie, of met het verhelpen van een storing. Daarnaast zijn de werkzaamheden heel divers. We werken veel samen met mechanische partijen, we leggen de kabels, sluiten alles aan, doen de tests. Die diversiteit vind ik heel prettig.

Verbaast het je dat er een tekort is aan mensen in de techniek?

De techniek is natuurlijk wel hard werken. En er zijn ook wel momenten dat de omstandigheden niet ideaal zijn. Bijvoorbeeld als je buiten in de kou en de regen staat, of juist ergens tegen een dak aan in een fabriek waar het meer dan dertig graden is. Soms sta ik ook in posities waarvan ik me afvraag hoe ik eruit moet komen, haha. Dan zijn er misschien toch veel mensen die liever warm op kantoor zitten. Zelf heb ik dat niet. Ik vind mijn werk enorm leuk.

Elektromonteurs zijn gewild. Waarom heb jij voor Van Doren Engineers gekozen?

Ik ben na de crisis bij Van Doren Engineers terecht gekomen. Ik zat toen zonder werk, en vond de gesprekken die ik met Van Doren voerde heel prettig. Dat prettige gevoel is eigenlijk gewoon altijd gebleven.

Het is echt een familiebedrijf waar de Brabantse gemoedelijkheid leeft. Dat is heel anders dan bij sommige bedrijven in de randstad, kan ik je vertellen. Daarnaast heb ik heel aardige collega’s, en voel ik veel waardering. Van Doren Engineers is de laatste jaren enorm gegroeid, maar je wordt als werknemer geen nummer. Dat vind ik heel fijn.

Naam:

Marcel van Gelderen

Leeftijd:

47 jaar

Functie:

Elektromonteur

Bedrijf:

Van Doren Engineers

Sinds:

2015

Opleiding:

“Ik ben na de basisschool naar de LTS (lage technische school) gegaan. Ik heb de MTS in eerste instantie niet afgerond, maar late rwel een verkorte opleiding gedaan. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij een bedrijf waar ik in de avonduren de opleiding tot 1e monteur heb afgerond. In 2015 ben ik aan de slag gegaan bij Van Doren Engineers.”