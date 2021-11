Bredase topsporters zetten hun ervaring in om jongeren te inspireren

BREDA - Twee Bredase topsporters, Roy Meyer en Marlène van Gansewinkel, geven woensdag 10 november twee ‘inspiratie-sessies’ voor jongeren die op één of andere manier vast lopen. Dit doen zij in het kader van het landelijke Project Comeback dat als doel heeft om jongeren te laten terugkomen na tegenslag. Dat gebeurt met de inzet van bekende sporters die tijdens on- en offline events inspiratie, tips en mogelijkheden delen met jongeren.

Op 6 oktober was de landelijke kick-off van het Project Comeback met een digitaal opwarmertje van Virgil van Dijk. Breda ondersteunt dit landelijke initiatief samen met negen andere grote gemeenten. Het project loopt tot eind januari 2022.

Positieve benadering

Marianne de Bie, wethouder jeugd: “Ook in Breda hebben wij jongeren die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken. Mede omdat de coronacrisis het perspectief van de jeugd en de mentale weerbaarheid vermindert. Met deze positieve benadering vanuit Comeback willen we de jongeren bereiken die ondersteuning en hulp nodig hebben. Belangrijk, want het gaat over hun toekomst. Het zou geweldig zijn als we na dit project nog meer gaan werken met rolmodellen die aansluiten bij de jeugd. Natuurlijk hoeven dit niet altijd topsporters te zijn”.

Soms heftig

Breda wil deze jongeren de kans bieden om geïnspireerd te raken door de ervaringen van topsporters. Het gaat hierbij om life skills zoals, mentale gezondheid, weerbaarheid, conflicthantering, omgaan met faalangst en invloed van social media. Soms heftige thema’s die heel wat los kunnen maken bij de deelnemers. Daarom kunnen jongeren met vragen terecht bij het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Het kan ook gaan over sportieve vragen. Hiervoor kunnen jongeren terecht bij Breda Actief. Andere lokale partners, betrokken bij Comeback, zijn Grote Broer/Grote Zus, La Femme Vitaal, Sterren van morgen en Surplus.

Sessies Breda

Op woensdag 10 november organiseert Comeback in Breda (basisschool De Wisselaar) twee sessies:

16:00 – 17:00 uur – Fit met Marlène van Gansewinkel (over mentale en fysieke gezondheid, omgaan met tegenslag en van obstakels kansen maken)

18:00 – 19:30 uur – Skills van Roy Meyer (over weerbaarheid, doelen stellen en de juiste keuzes maken)