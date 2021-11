Van lunchen in de klas naar een ruime aula: Het nieuwe Christoffel College is geopend

BREDA - Het nieuwe schoolgebouw van de Christoffel is vanmiddag officieel geopend. De MAVO/voorbereidende MBO school heeft een plekje gekregen aan de Nieuwe Inslag, waar het gebouw compleet is gerenoveerd.

Het pand waar voorheen het Vitalis College in gevestigd zat, is bijna niet meer te herkennen. Het schoolgebouw uit 1987 heeft een nieuwe look gekregen met de typerende blauwe en oranje kleurencombinatie van het Christoffel College. In 3.300 vierkante meter is de school voorzien van onder andere een computerlokaal en een ruimte waar de leerlingen kunnen koken, en het ruime schoolplein is heeft ook nog een pannaveldje.

“Het oude gebouw was echt toe aan vernieuwing’, vertelt Jan van Emden, locatiedirecteur. “Smalle gangen, een school zonder aula: dat is geen up-to-date omgeving meer.” De plannen om te verhuizen waren er al zeven jaar. Het duurde echter even voor ze partners hadden gevonden, en corona kwam er ook nog tussendoor waardoor de opening van vorig jaar niet door kon gaan. Vandaag werd de school dan toch officieel geopend. Die eer was aan wethouder Marianne de Bie.

“De verbeeldingskracht wordt door dit gebouw sterk gestimuleerd,” legt wethouder Marianne de Bie uit. “We hebben inspirerende gebouwen nodig om later creatieve mensen in onze omgeving te hebben, die met vernieuwende oplossingen komen. Een school waar kunst en cultuur centraal staat, is dan ook niet te missen.” Het kunstwerk wat voorheen op de oude locatie stond, is inmiddels op het nieuwe schoolplein geplaatst. Daarnaast wordt vandaag ook nog een nieuw kunstwerk onthuld wat de leerlingen van de school zelf hebben gemaakt. Tess Verouden, van de leerlingenraad, en De Bie onthullen samen het werk wat net buiten de ingang van de school is geplaatst.