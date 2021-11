Weerbericht Breda: ‘Rustig herfstweer met veel bewolking’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 5 november en de komende dagen.



Een zwakke uitloper van een hogedrukgebied boven de Golf van Biskaje zorgt voor afname van de buiigheid. Een zwak warmtefront van een Schots lagedrukgebied trekt zaterdag met wolkenvelden over Brabant. Zondagochtend passeert het koufront ervan, waarna het opklaart.



Verwachting voor vrijdag 5 november

Het is wisselend bewolkt met vrij veel zonneschijn en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Hoewel er in het westelijk deel van Brabant eerst nog wel een lokaal licht buitje mogelijk is. De wind waait gemiddeld matig uit het westen met 3 Beaufort. De middagtemperaturen schommelen rond de 12 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 6 november 2021

Het is zaterdag meestal bewolkt. Kleine kans dat de zon lokaal knipoogt. Het is op de meeste plaatsen droog weer. Echter lokaal is een spatje regen mogelijk. De zuidwestenwind voert zachte lucht aan met maxima tot 13 graden. De gemiddelde windsterkte is matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort.



Zondag 7 november

Wegtrekkende regenwolken in de ochtend. Er is dan kans op enige regen. Ze worden gevolgd door een wisselende bewolking met stapelwolken en zonneschijn. De wind waait nog vrij stevig uit het westen met gemiddeld 3 tot 5 Beaufort. Maximumtemperaturen licht dalend naar 11 graden.



Maandag 8 november

Het is maandag wisselend bewolkt, maar droog. Stapelwolken en zonneschijn wisselen stuivertje. De westenwind (3 Beaufort) is matig. Het kwik schommelt rond de 11 graden.



Zo was het weer donderdag 4 november 2021

Maximumtemperatuur: 12,6 graden

Minimumtemperatuur: 0,7 graden

Neerslag: 0,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 5 november 2021 om 11:00 uur