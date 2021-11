Bredase Jeff wint in zenuwslopende aflevering 50.000 euro bij ‘Deal Or No Deal’

BREDA - Jeff uit Breda is de gelukkige winnaar van 50.000 euro in de spelshow ‘Deal Or No Deal’. In de zenuwslopende aflevering die gisteren werd uitgezonden nam de Bredanaar veel risico. En dat werd beloond met een hoog bedrag. Al had nóg meer risico nemen nog meer beloond kunnen worden, want in de koffer van Jeff zat 125.000 eur0.

Op de vraag waar Jeff voor gaat spelen, antwoordde hij: “Ik zou heel graag een mooie reis willen maken. Tijdens deze reis wil ik mensen die het minder hebben iets kunnen geven. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het sponsoren van een koe waar een heel dorp profijt van kan hebben. Het zou mooi zijn als ik dat zou kunnen doen. Verder heb ik een auto die 17 jaar oud is, dus als er een tweedehandsje in zit zou dat mooi zijn”.

Die droom zal wel gaan uitkomen. Jeff nam namelijk veel risico, en speelde door tot en nog maar twee koffers over waren. Die met 1 euro, en die met 125.000 euro. De bank beloonde Jeff’s keuze met een bod van 50.000 euro. En dat accepteerde de Bredanaar.

Achteraf bleek dat nóg meer lef beloond zou zijn. In de koffer van Jeff zat 125.000 euro. Toch is Jeff zeker niet teleurgesteld. “Ik ben heel blij met 50.000 euro.”