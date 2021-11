Breda wordt even het centrum van ‘Orange the World’

BREDA – De gemeente Breda is donderdag 25 november de plek waar in Nederland de jaarlijkse internationale campagne ‘Orange The World’ van start gaat. De Grote Kerk wordt bij die gelegenheid in de oranje schijnwerpers gezet. De campagne, die twee weken duurt, vestigt de aandacht op het aanhoudende probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met geweld te maken. In Nederland is dat zelfs bijna de helft van de vrouwen en meisjes. Om dat schrijnende probleem aan de kaak te stellen, hebben de Verenigde Naties de Orange the World campagne in het leven geroepen. Meer dan honderd landen doen er aan mee.



In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Het overgrote deel van de gemeenten en provincies doet jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen en door in de lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Al jarenlang betrokken

Dat Breda dit jaar is uitgekozen als gaststad is het gevolg van de jarenlange betrokkenheid van de stad bij dit evenement. “Breda was de afgelopen paar jaar al een actieve gemeente in de campagne en we vinden het fantastisch dat we op 25 november daar de aftrap kunnen doen”, aldus Marije Cornelissen van UN Women Nederland.

Méér dan alleen geweld

Greetje Bos, wethouder Gemeente Breda: “Het gaat in deze campagne om meer dan alleen het tegengaan van geweld. Het gaat om dezelfde rechten voor iedereen, om veiligheid, weerbaarheid, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het is belangrijk om hier met z’n allen telkens opnieuw het licht op te laten schijnen. Daarom ben ik heel erg trots dat Breda dit jaar de gaststad mag zijn”.

Foto-expositie

Eén van de activiteiten die in Breda gaat plaatsvinden, is de foto-expositie ‘Hear me now’ over de ervaringen van vrouwen met seksueel geweld. Deze expositie in Nieuwe Veste (Molenstraat 6) opent op 25 november en is te bezoeken tot en met 10 december. Er worden ook rondleidingen georganiseerd rond deze tentoonstelling.