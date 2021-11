Stichting Kielegat verhuist aftrap carnavalsseizoen naar Holy Moly Club

BREDA - Eerder deze week kondigde Stichting Kielegat aan dat het buitenprogramma van de Elfde van de Elfde helaas door aangescherpte voorwaarden van de gemeente niet op de Grote Markt georganiseerd kon worden. Een groep enthousiaste vrijwilligers is direct aan de slag gegaan met een alternatieve locatie. En met succes! De Kielegatse aftrap zal aanstaande donderdag plaatsvinden in de Holy Moly Club in Breda.

Dat de nieuwe hoogheid van het Kielegat op 11 november gewoon geïnstalleerd en gepresenteerd zou worden, was nooit van de baan. “Het is mooi te zien wat de veerkracht en flexibiliteit van onze vrijwilligers is. Na het gesprek met de gemeente is de commissie Elluf-Elluf, na een eerste teleurstelling, direct aan de slag gegaan met nieuwe mogelijkheden. We zijn dan ook enorm blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden en dat dit feest gewoon door kan gaan”, zegt Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat.

Programma

Vanaf 14.00 uur opent de vrij nieuwe Club aan het Kerkplein haar deuren. Kielegatters, jong en oud, met een toegangsbewijs en een geldige QR-code hebben toegang tot dit carnavalsfeest. Het programma, zoals het gepland stond op de markt, blijft vrijwel ongewijzigd. “Vanaf 15.11 uur zal DJ FeestRay de Holy Moly gaan opwarmen waarna diverse optredens van artiesten zullen volgen. Zo trekt Ger Couvreur zijn gele muts weer uit de kast, komt Peter Selie op bezoek, kunnen we meejblèèren met de Party Captains en Schorre Chef en MC Vals. Rond 17.11 uur geeft de nieuwe prins van ut Kielegat met zijn gevolg acte de présence waarna DJ FeestRay het weer overneemt”, aldus stichting Kielegat.

Het officiële programma van Stichting Kielegat is tot 20.11 uur. Daarna pakt de Holy Moly zelf het feest op en is de club ook toegankelijk voor Kielegatters (boven de 18 jaar) zonder toegangsbewijs, maar met QR-code.

Kaartverkoop

Kaarten voor deze Kielegatse aftrap zijn te koop op maandag 8 november van 19.00 tot 21.00 uur. Deze zijn voor 5 euro per persoon te koop bij de Holy Moly Club zelf. Bij een toegangsbewijs ontvang je een gratis consumptie. Per persoon kunnen er maximaal 4 kaarten worden afgenomen. In totaal is er plek voor 600 carnavalsliefhebbers.