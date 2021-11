Officiële waarschuwing voor Bredase horecazaken na niet controleren QR-code

BREDA - De gemeente Breda heeft verschillende horecazaken een officiële waarschuwing gestuurd omdat zij de QR-codes van hun gasten niet controleerden. Bij een nieuwe overtreding krijgen de zaken een last onder dwangsom, en bij een derde keer zullen de horecazaken een boete moeten betalen.

De gemeente Breda heeft mysteryguests ingezet om te controleren of horecazaken de QR-codes van hun gasten wel correct checken. Dat deed de gemeente in het weekend van 22 oktober bij zowel volle cafés waar gedanst werd, als steekproefsgewijs bij andere horecagelegenheden. In totaal werden er 28 zaken gecontroleerd. Daarbij werd bij elf zaken de QR-code correct gecheckt, bij vijf zaken werd de app gecheckt maar de ID-kaart niet gecontroleerd en bij twaalf zaken werd er geen controle gedaan.

Afgelopen week controleerde de gemeente 21 zaken. Toen werd er bij acht horecazaken een correcte check uitgevoerd, waren er vijf waar de ID-kaart niet werd gecontroleerd en waren er acht zaken waar de code niet werd gevraagd.

De horecazaken die de QR-code niet, of niet correct, controleerden hebben van de gemeente een officiële waarschuwing gekregen. Als de zaken nogmaals in overtreding zijn, zullen wij een last onder dwangsom krijgen. Bij een derde fout zullen de zaken een boete krijgen.

Polsbandjes

De gemeente Breda werkt actief mee om de horecaondernemers te ondersteunen in het controleren van de QR-codes. Daarom zijn er meerdere horecacheckpoints geplaatst, waar Bredanaars een polsbandje kunnen halen na het tonen van hun QR-code. Die bandjes maken het voor horecaondernemers minder tijdrovend om de QR-code van hun gasten te checken.