Dief dankzij oplettende voorbijgangers op heterdaad aangehouden op Markt in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - De politie heeft afgelopen nacht een dief in Prinsenbeek op heterdaad aangehouden. Voorbijgangers zagen de man uit een gat in een raam van een bedrijfspand aan de Markt kruipen.

Voorbijgangers hoorden in de nacht van vrijdag op zaterdag glasgerinkel bij een bedrijfspand aan de Markt in Prinsenbeek. Niet veel later zagen zij een man uit een gat in een raam van het pand kruipen. Hierop besloten zij direct 112 te bellen. De politie kon vervolgens de verdachte op heterdaad aangehouden voor de inbraak in het bedrijfspand. Hij is ingesloten.

“Een klassiek voorbeeld van een mooie aanhouding dankzij de hulp van oplettende voorbijgangers”, schrijft Politieteam Weerijs op Facebook. “Ziet u een verdachte situatie? Bel direct 112!”