Vermeende fietsendief (40) toont nepwapen als voorbijganger hem aanspreekt op Haagweg

BREDA - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige man aangehouden op de Haagweg. Hij had kort daarvoor een vuurwapen aan een voorbijganger getoond. Na onderzoek bleek het op een nepwapen te gaan.

Rond 01.00 uur liep de voorbijganger over de Haagweg in Breda. Daar zag hij dat een man aan een fiets aan het rommelen was. Omdat hij vermoedde dat de man de fiets wilde stelen, sprak hij hem aan. Hierop opende de vermeende fietsendief zijn jas, waarna hij een vuurwapen toonde dat hij op zijn heup in een holster droeg. De melder waarschuwde vervolgens de politie. De verdachte kon kort daarna op op basis van een goed signalement aangehouden worden.