Gemeente en Waterschap graven grond aan Rietdijk af na vondst drugsafval

BREDA - De gemeente en Waterschap Brabantse Delta hebben zaterdag een stuk grond aan de Rietdijk in Breda afgegraven. Hier was vrijdagavond een dumping van drugsafval ontdekt.

Aan de Rietdijk, in de buurt van de Asterdplas, is gisteravond een dumping van drugsafval ontdekt. Hierbij was er een vloeistof gaan lekken, waardoor er een plas van drugsafval was ontstaan. Het is onduidelijk of er ook daadwerkelijk vaten lagen.

Om de grond te reinigen hebben de gemeente en Waterschap Brabantse Delta vandaag onder andere de grond afgegraven. Aan het einde van de ochtend arriveerde de brandweer met een commandobak. Ook de politie is ter plaatse gekomen.