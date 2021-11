ReShare Store Breda zamelt schoenen in voor dak- en thuislozen

BREDA - Na een succesvolle actie in 2020 zamelt de ReShare Store ook dit jaar weer schoenen in voor dak- en thuislozen. Van 1 november tot en met 18 december kunnen herdraagbare schoenen worden ingeleverd bij de ReShare Store in Breda in ruil voor 25% korting op een artikel naar keuze. De ingezamelde schoenen worden, in samenwerking met opvangcentra, rondom de kerst weggegeven.



Het aantal daklozen tussen de 18- tot 65-jarigen in Nederland ligt rond de 40.000. Deze mensen lopen gemiddeld zo’n 40 kilometer per dag. Daar slijten schoenen snel van, terwijl zij vaak geen geld hebben voor nieuwe schoenen. Daarom wil de ReShare Store hen eens in iemand anders’ schoenen laten lopen. “Dus heb jij nog herdraagbare schoenen over? Lever die dan in en krijg als dank 25% korting op een artikel naar keuze. Zo maak je niet alleen iemand anders blij maar help je het milieu ook nog een handje”, laat de ReShare Store weten.

Herdraagbare schoenen kunnen tussen 1 november en 18 december worden ingeleverd bij de ReShare Store aan de Markendaalseweg 50 in Breda. Er is vooral behoefte aan mannenschoenen, maar alles is welkom. Extra donaties zoals mutsen, handschoenen, shawls en sokken zijn ook hard nodig. Er wordt samengewerkt met lokale opvangcentra zodat de schoenen bij de juiste mensen terecht komen.

ReShare Store

De ReShare Stores zijn frisse en modern ingerichte tweedehands – en vintage kledingwinkels van het Leger des Heils. Met deze winkels wil ReShare hergebruik van kleding en textiel stimuleren en betaalbare, mooie kleding aanbieden voor iedereen. De winkel is er voor mensen met een smalle beurs én ook voor mensen die bijvoorbeeld uit milieuoverwegingen tweedehands kopen of simpelweg omdat ze van unieke items houden. Op dit moment zijn er 10 winkels door heel Nederland. In de toekomst hopen ze verder uit te breiden zodat de ReShare Store een landelijk begrip wordt.