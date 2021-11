Week van de Mantelzorg van start: dit is er te doen in Breda

BREDA - Zorg jij wel eens voor een ziek familielid, vriend of buur? Vaak is die zorg niet zichtbaar voor anderen. Daarom is de Week van de Mantelzorg in het leven geroepen. Van 10 tot en met 14 november worden mantelzorgers even in het zonnetje gezet. Wij zetten een aantal activiteiten in Breda op een rijtje.

Van 10 tot en met 14 november is het de Week van de Mantelzorg. “Tijdens deze week zetten we mantelzorgers en het mooie werk dat ze doen in de schijnwerpers”, aldus organisator StiB. Op 12 november organiseert StiB een evenement rondom gezond leven en gezond ouder worden. Daarnaast organiseren verschillende partijen in Breda allerlei activiteiten: van (kook)workshop tot wandeling en van voorstelling tot verwenactiviteit.

Activiteiten

Bredase mantelzorgers konden zich online aanmelden voor diverse activiteiten tijdens de Week van de Mantelzorg. Zij hadden onder andere de keuze uit een verwendag in Teteringen, een torenbeklimming van de Grote Kerk, spelen bij Kabonk!, een stadswandeling, een reiki-behandeling, een kookworkshop of vrij zwemmen/schaatsen. Door corona konden helaas niet alle geplande evenementen doorgaan, daardoor zijn een aantal activiteiten gecanceld. Ook zitten een aantal evenementen inmiddels vol. Op de website van StiB is te zien voor welke evenementen mantelzorgers zich nog kunnen aanmelden.