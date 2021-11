Weerbericht Breda: ‘Herfstkleuren en frisse nachten’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 8 november 2021.

Een hogedrukgebied met centrum west van Portugal breidt een uitloper over onze omgeving uit. Het zal zich de komende dagen verstevigen naar het oosten van Europa. Het beïnvloedt het Brabantse weer gunstig.

Verwachting voor maandag 8 november 2021

Het is overwegend zonnig en droog. En dan met name in het westen van de Brabantse regio. Enkele wolkenvelden zijn niet uitgesloten en dat is voornamelijk in het oosten van Brabant. Daar is vanmiddag ook kans op een lokaal licht buitje. De wind is zwak, gemiddeld 2 Beaufort uit het westen. De middagtemperaturen lopen op naar 12 graden.

Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 9 november 2021

Het wordt een frisse nacht naar dinsdag met minima dicht bij het vriespunt. Aan de grond en op auto’s kan ijsvorming voorkomen. Er vormen zich ook enkele lokale mistbanken. Na het optrekken van de lokale mist zonnig en droog. De wind waait zwak uit zuiden of zuidwesten (gemiddeld 1 of 2 Beaufort). Middagtemperaturen omstreeks 10 of 11 graden.

Woensdag 10 november 2021

De nacht naar woensdag wordt de koudste van de week. Het kan lokaal een graadje vriezen en autoruiten krabben is vrijwel overal aan de orde. Bovendien kan er ochtendmist optreden. Na het oplossen van de mist wordt het zonnig en droog. Later op de dag komen er wel wat meer algemene hoge wolken. De wind wordt overdag iets sterker, gemiddeld 2 of 3 Beaufort uit het zuiden of zuidwesten. Maxima rond 11 graden.

Donderdag 11 november 2021

De nacht naar donderdag is nog fris, maar niet meer in de orde van de nacht naar woensdag. Overdag is het donderdag bewolkt door de passage van een zwak koufront. Nu en dan kan er wat motregen of lichte regen vallen. De zuidwestenwind waait met 2 of 3 Beaufort. Het wordt 11 graden.

Zo was het weer zondag 7 november 2021

Maximumtemperatuur: 12,3 graden

Minimumtemperatuur: 8,0 graden

Neerslag: 2,9 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld maandag 8 november 2021 om 11.00 uur