De drukke eerste weken van Tim van het Hof (32)

BREDA - Breda kreeg afgelopen maand niet één, maar twee nieuwe wethouders. Nadat Arjen van Drunen het stokje overnam van Miriam Haagh, nam Tim van het Hof op 21 oktober het stokje over van Paul de Beer. “Met Paul als voorganger ligt voor mij de lat hoog”, vertelt Van het Hof. “Maar het is geweldig om te mogen doen.”

DOOR HANNEKE MARCELIS

Tim van het Hof (32) is zeker geen onbekende in de lokale politiek. Hij is al sinds 2014 raadslid voor D66, en sinds 2015 ook fractievoorzitter van de partij. Samen met zijn vriendin en zoontje van 9 maanden oud woont hij in Tuinzigt.

Tim, je bent ruim twee weken geleden benoemd tot wethouder. Hoe zijn de afgelopen weken bevallen?

“Ja, heel goed. Er komt als nieuwe wethouder natuurlijk enorm veel op je af. Het is geen 9 tot 5 baan, dus dat vraagt ook wel echt iets van mijn gezin. Maar ik geniet er echt van. Ik hou van Breda, en dat ik nu als wethouder mag meebouwen aan de stad is een eer.”

Heb je altijd de ambitie gehad om wethouder te worden?

“Ik heb bestuurskunde gestudeerd, en werkte naast mijn functie als raadslid als accountmanager voor de gemeente Altena. Dat was een baan waar ik enorm goed op mijn plek zat. Maar ik moet toegeven dat het wethouderschap me altijd wel trok. Ik heb dan ook niet getwijfeld toen ik deze kans kreeg. Ik ben heel trots dat ik wethouder mag zijn in mijn eigen stad, met portefeuilles zoals de stedelijke ontwikkeling en klimaat.”

Je bent relatief jong. Waarom denk je dat D66 jou heeft gekozen?

“Dat zou je natuurlijk eigenlijk aan hen moeten vragen. Maar ik denk dat mijn ervaring sowieso meespeelt. Ik ben al bijna acht jaar actief in de raad, dus ken de politieke arena van Breda goed. En daarnaast denk ik dat ook mijn enthousiasme meespeelt.”

Waar ga jij je de komende maanden voor inzetten?

“Als wethouder stedelijke ontwikkeling staat de woningnood hoog op mijn agenda. Vroeger bouwden we 750 woningen per jaar, nu zijn dat er 1500. Dat tempo moeten we volhouden, zodat iedere Bredanaar een betaalbare woning kan vinden. En om dat op een goede manier te doen, is de participatie vanuit inwoners heel belangrijk. Ook het klimaatvraagstuk is enorm urgent. Ik mocht afgelopen week nog meehelpen met het vergroenen van de daken in Drie Hoefijzers Noord. Dat was een enorm mooi project, en vooral een heel toffe samenwerking. Met subsidie van de gemeente, hulp vanuit het onderwijs en betrokken, enthousiaste bewoners werd Breda daar een stukje groener gemaakt.

Een ander groot vraagstuk voor Breda is de aanpak van de kansenongelijkheid. Want de kloof tussen rijk en arm wordt in Breda steeds groter. Daar is geen eenvoudige oplossing voor. Maar het is wel belangrijk dat het hoog op de agenda staat.”

Je hebt ‘maar’ vijf maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe is het om zo kort wethouder te zijn?

“Dat brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. En ik weet ook wel dat ik in vijf maanden niet zo’n onuitwisbare indruk ga kunnen achterlaten als Paul de Beer in al zijn jaren als wethouder heeft gedaan. Maar wat voor mij belangrijk is, is dat we niet stilstaan. Onderwerpen als de woningnood en het klimaat kun je niet ‘even’ een half jaar laten wachten op nieuwe verkiezingen. Daar moeten we nu mee aan de slag. En dat is wat ik wil doen.”

Ziet Breda jou ook na de gemeenteraadsverkiezingen weer terug als wethouder?

“Dat is natuurlijk aan de kiezer. Maar ik kan vanuit mezelf wel zeggen, dat ik het een heel grote eer zou vinden om nog langer wethouder van Breda te mogen zijn.”