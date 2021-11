Op de werkvloer bij huishoudelijke hulpen Sjekiela en Sandy: ‘Ik heb nog geen dag spijt’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Sjekiela Hermans en Sandy Meuwese, beiden huishoudelijke hulp bij Thuishulp Breda.

Sjekiela en Sandy werken allebei als huishoudelijke hulp bij Thuishulp Breda. Sjekiela begon een aantal maanden nadat het bedrijf drie jaar terug werd opgericht, Sandy werkt er nu net een jaar. Ze zijn verantwoordelijk voor huishoudelijke taken van ouderen of zieken, maar benadrukken dat het vooral heel sociaal werk is. ‘’Wekelijks kom je bij dezelfde mensen over de vloer, dus je bouwt echt een band op.’’

Sandy, je werkt hier net een jaar. Hoe bevalt dit werk je nu?

‘’Het werk bevalt me heel erg goed. Ondanks dat ik uit een hele andere branche kom, heb ik nog geen dag spijt. Dat komt echt wel door het sociale en persoonlijke aspect wat erbij komt kijken.’’

Hoe ziet een doorsnee werkdag er voor jullie uit?

Sjekiela: ‘’Wekelijks bezoeken we dezelfde mensen op dezelfde dagen en tijden. Het is daarnaast erg flexibel; je spreekt de tijden af die voor jou goed uitkomen. Dat biedt veel mogelijkheden, helemaal als je kinderen hebt die naar school moeten.’’

Sandy: ‘’Het werk verschilt per persoon waar je langs gaat. Bij de ene persoon ben je lang bezig omdat diegene een paar koffiepauzes inlast, maar bij de ander ga je gelijk aan de slag en drink je achteraf koffie. Stofzuigen, de badkamer poetsen, even een doekje door de keuken halen: soms nemen we bijna alle huishoudelijke taken op ons, maar ik ga ook wekelijks bij een mevrouw langs die zelf op haar knieën de toiletvloer gaat dweilen.’’

Je hoort weleens het vooroordeel dat jullie werk vermoeiend of saai is. Klopt dat?

Sjekiela: ‘’Ik dacht er vroeger precies zo over na. Maar niets is minder waar: als huishoudelijke hulp neem je een belangrijke plaats in bij een cliënt. De ouderen laten blijken dat je belangrijk voor ze bent. Je bent meer dan enkel de huishoudelijke hulp.’’

Sandy: ‘’Ze vertellen alles tegen jou en laten hun vertrouwen heel duidelijk blijken. Vaak geven ze ook wel aan dat ze je beschouwen als één van hun kinderen. Je wordt dan ook altijd heel hartelijk ontvangen. Zo kom ik wekelijks over de vloer bij een mevrouw die altijd heel erg blij is om me te zien. ‘Hallo, hallo, hallo,’’ zegt ze dan wel honderd keer, ook als ik boven aan het schoonmaken ben. En als ik dan wegga, knuffelt ze me en wenst me een fijn weekend toe. Je bent zo eigen en vertrouwt voor die mensen, dat is mooi om te zien.’’

Sjekiela: ‘’En die band is ook wederzijds. Je maakt het wel eens mee dat iemand ter overlijden komt. Dat kan best lastig zijn, helemaal omdat je een band met diegene hebt opgebouwd. Ik heb nu drie mensen verloren, dat doet wel even zeer.’’

Wat vind je het allerleukste aan je werk?

Sandy: ‘’Het werk wordt heel erg gewaardeerd. Daarnaast vind ik het contact heel erg leuk met de ouderen. Je kunt iets voor ze betekenen. Ze zien jou niet als de huishoudelijke hulp, maar bent echt onderdeel van hun leven.’’

Sjekiela: ‘’Vooral de dankbaarheid die de mensen tonen vind ik heel erg mooi om te zien. Eerder viel ik op mijn vrije dag in voor een zieke collega. ‘Ik ben zo blij dat je vandaag langs bent gekomen,’ werd me toen verteld. Het zijn die kleine dingen die dit werk zo mooi maken. Ik ken diegene niet, maar toch zijn de mensen zo warm naar je toe.’’

Er is een grote vraag naar huishoudelijke hulp. Waarom kozen jullie nu juist voor Thuishulp Breda?

Sandy: ‘’Het is een vrij klein bedrijf, als personeel hebben we niet het gevoel dat we een nummer zijn. We hebben allemaal hetzelfde einddoel, en dat is dat we iedereen zo goed mogelijk willen helpen. De mensen die op kantoor werken zijn betrokken bij jou, je merkt niets van die afstand. Ik voel me echt gewaardeerd.’’

Sjekiela: ‘’Als er een probleem is, zoeken we samen naar de oplossing. Zowel privé als zakelijk kun je altijd naar kantoor bellen. Het is fijn om te weten dat die mogelijkheid bestaat. Een sociaal bedrijf dat klaar staat voor hun personeel.’’

Naam: Sjekiela Hermans (52)

Functie: Huishoudelijk hulp

Carrière: Na haar opleiding MEAO werkte ze vanaf haar 18e op kantoor. Na een tijdje boekhouding en personeels- gerelateerde werkzaamheden te hebben gedaan, besloot ze bij Thuishulp Breda te beginnen.

Naam: Sandy Meuwese (50)

Functie: Huishoudelijk hulp

Carrière: Na haar opleiding MDGO mode en kleding heeft ze werkervaring opgedaan in stoffen- en kledingwinkels, maar na een tijdje was ze de koopavonden wel beu. Ze werkt nu een jaar bij Thuishulp Breda.