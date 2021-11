Provinciehuis krijgt audiovisuele performance ter ere van 50-jarig bestaan

BREDA/DEN BOSCH - Het provinciehuis in Den Bosch is binnenkort verlicht in de mooiste kleuren. Op 12 november om 19.00 uur wordt de lichtprojectie ‘Shades’ onthuld op het gebouw van ruim 100 meter hoog. De audiovisuele performance, gemaakt door kunstenaars Noralie, projecteren het kunstwerk ter ere van het 50-jarig bestaan van het provinciehuis.

‘’Shades toont de beleving van tijd in een spel van licht en schaduw en de verandering,’’ laat de organisatie weten. ‘’Met de geluiden van de lift waarin politici, bestuurders en medewerkers zich dagelijks kort verplaatsen. Het gebruikt de brutalistische kenmerken van de door architect Huig Maaskant ontworpen toren uit 1971 en tovert de verticale en horizontale lijnen in het gebouw om tot zonnewijzer. Een kolossaal audiovisueel introspectie moment.’’