Plan voor meer natuur in Landgoederenzone Haagse Beemden

BREDA - De gemeente is van plan om de agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone Haagse Beemden op korte termijn om te vormen naar natuur. Dit wordt ingericht met landschapstypen die aansluiten op het Natuurbeheerplan van de provincie.

Het is de bedoeling met de juiste ingrepen en het juiste beheer de natuurdoelstellingen te behalen. En daarbij te zorgen dat het als een agrarisch cultuurlandschap herkenbaar blijft. Daarbij moet rekening gehouden worden dat een groot deel van dit gebied bestaat uit beschermd Rijksmonument van Landgoed Burgst, en ook deel uitmaakt van het erfgoed van de Haagse Beemden.

Adviesbureau Copijn werkt samen met Adviesbureau Natuurbalans aan een integraal inrichtingsplan om op perceelniveau aan te geven welke maatregelen nodig zijn. Dit is de basis voor het concept voorlopig ontwerp. De gemeente en Adviesbureau Copijn presenteerden 1 november een concept voorlopig ontwerp om agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone om te vormen naar natuur. Je kunt hier reageren met ideeën en wensen tot en met 24 november.



Als het college van burgemeester en wethouders akkoord is met de beantwoording op de reacties, ontvangt iedereen die gereageerd heeft met een mail of via PlanBreda een antwoordmail.