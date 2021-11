Oud NAC-speler Johan Gabriëls brengt boek uit met columns en voetbalverhalen

BREDA - Voetballiefhebbers opgelet! Oud NAC-speler, Johan Gabriëls, brengt binnenkort een boek uit. Daarin zijn voetbalverhalen en columns gebundeld. Regionaal amateurvoetbal en internationaal voetbal, maar ook verhalen met het oog op NAC staan centraal in het boek.

In de zomer van 2016 zegde hij zijn baan als jeugdtrainer op om in Dubai bij de club Al Shabab Al Arabi met een nieuw team aan de gang te gaan. Schrijven is toen geleidelijk met hem mee gegroeid, maar het was zijn dochter die hem daarop aandrong. ‘’Ze dacht dat het een goed idee zou zijn om ons door verhalen te updaten die ik dan op Facebook zou delen. ‘Schrijf nou eens wat,’ zei ze dan tegen me.’’

En zo geschiedde. Na verloop van tijd groeide het online bereik van Gabriëls steeds meer. ‘’Het werd af en toe wel zeventig keer gedeeld.’’ Terug in Breda werd hij gevraagd om wekelijks een columns te schrijven voor de krant. ‘’Maar uiteindelijk belandden deze achter een paywall. Ik kreeg steeds vaker de vraag of ik mijn verhalen niet een keer zou gaan bundelen.’’ Het idee voor een boek was geboren.

Verhalen die eerder al werden gepubliceerd, maar ook nieuwe verhalen die hij in Dubai schreef, zijn te vinden in de bundel. Regionaal amateurvoetbal, en dan met name NAC, zal je veel terug zien komen. ‘’En natuurlijk verhalen over de manier waarop amateurvoetbal door corona werd getroffen.’’

Boekpresentatie

Het boek is vanaf 20 november beschikbaar op Gabriëls’ website en diverse boekhandels. Om 17.00 uur zal hij het boek presenteren in Café Breda.