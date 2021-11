Topdrukte bij coronatestlijn: ‘Geen testplaats gevonden in Breda’

BREDA – ‘’Er bellen momenteel zoveel mensen dat er geen telefoonlijnen beschikbaar zijn. Wilt u ons alsjeblieft over 30 minuten nog eens terugbellen? We moeten helaas de verbinding verbreken.’’ Dat zijn de woorden die je dinsdagochtend hoort wanneer je een testafspraak probeert te maken. Ook online is het niet mogelijk om een afspraak in Breda te maken. Door extreme drukte bij de coronalijn kom je er niet tussen.

‘Geen testplaats gevonden’ verschijnt er op je beeldscherm wanneer je vanochtend online een testafspraak wilt maken in Breda. Door de extreme drukte is het haast onmogelijk om een afspraak te maken in Brabant om je te laten testen op het coronavirus.

Wie preventief wil testen met een zelftest, heeft waarschijnlijk ook pech. De zelftests gaan als warme broodjes over de toonbank, waardoor drogisterijen soms ‘nee’ moeten zeggen. De vraag naar coronatests is afgelopen week met 30 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van GGD GHOR Nederland.

Amphia

Het aantal positieve coronatests stijgt al wekenlang. Maandag 8 november stond de teller op liefst 11.848 coronagevallen, aldus het RIVM coronadashboard. Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames stond op 152 per dag. In het Amphia lagen vanochtend 27 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 7 op de IC.