Minderbedeelde Bredase kinderen verrast met splinternieuwe fiets

BREDA - Honderdduizend kilometers fietsten 700 Bredanaars de afgelopen maanden bij elkaar. Voor de fietscampagne ‘Fietsen voor Breda’ hebben zij gesponsorde kilometers bij elkaar gespaard voor het goede doel. Vanmiddag werden twintig Bredase kinderen die geen fiets konden veroorloven verrast met een splinternieuwe fiets.

De actie is in samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda, Wielervereniging Breda en verschillende Bredase fietsenmakers die samen een bijdrage willen leveren aan het tegengaan van mobiliteitsarmoede én aan fietsstimulering in de stad. Iedere Bredanaar kon de app Ring-Ring downloaden die de afgelegde kilometers registreerde. Wanneer zij gezamenlijk 100.000 kilometers zouden bereikten, beloofden de deelnemende organisaties twintig fietsen uit te delen aan Bredase kinderen die zich geen fiets kunnen veroorloven.





Vandaag was dat moment daar: bij de Wielerbaan aan de Terheijdenseweg werden de fietsen aan de kinderen overhandigt door wethouder Marianne de Bie. Kinderen van alle leeftijden verzamelden zich op het terrein. Daar stonden 20 fietsen uitgestald op een rijtje, van een klein exemplaar met zijwieltjes tot aan grote omafietsen. De kinderen keken er glunderend en wijzend naartoe.

Wethouder Marianne de Bie was aanwezig om de fietsen uit te reiken. “Fietsen hoort echt bij Nederland. Iedereen moet dat kunnen doen. ‘Breda brengt samen’, is het een mooi project om samen de schouders eronder te zetten om alle kinderen te laten fietsen. Ieder kind moet kunnen fietsen, als ouders dat niet kunnen betalen dan zorgen we daarvoor vanuit de gemeente. Ik ben trots op jullie dat jullie er op gaan fietsen”, aldus de wethouder.

De actie is nog niet afgelopen. De Ring-Ring-app is nog steeds te downloaden en elke kilometer telt mee. “Samen zorgen we ervoor dat nog meer kinderen een fiets krijgen.”