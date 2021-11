Onderhoudswerkzaamheden vuurtoren Park Valkenberg in volle gang: de kop is eraf!

BREDA - Vandaag is de iconische vuurtoren nabij Park Valkenberg ontdaan van z’n kop. Er was dringend onderhoud nodig aan de toren. Vandaag werd het kunstwerk voor een groot deel ontmanteld, in het voorjaar wordt het onderstel aangepakt. De toren moet met de start van het nieuwe vaarseizoen gereed zijn.

Wie vandaag langs de vuurtoren aan de Academiesingel reed, zal raar op hebben gekeken. De kop van de toren was namelijk plots verdwenen. De reden daarvoor is het groot onderhoud aan het kunstwerk. Uit inspectie blijkt namelijk dat dat onderhoud dringend nodig is. “Op verschillende plekken begint de verf af te bladderen, metalen delen zijn verweerd en vertonen corrosie”, laat de gemeente weten.

Vandaag werd het iconische kunstwerk De Vuurtoren gedeeltelijk ontmanteld voor groot onderhoud. Met behulp van een hoogwerker en kraan werd de punt van de vuurtoren verwijderd en naar een werkplaats gebracht. De Academiesingel was een dag afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en bedrijven, fietsers en voetgangers konden de Academiesingel wel bereiken. Behalve de punt, wordt ook de gevelbeplating verwijderd voor onderhoud. Alle onderdelen worden gereinigd en geconserveerd waarna ze opnieuw gemonteerd worden.

Als de weersverwachtingen het toelaten wordt de herstelde punt 30 november teruggeplaatst. Het onderstel van het kunstwerk wordt komend voorjaar aangepakt. Zo is de toren gereed voordat het nieuwe vaarseizoen start.

De Vuurtoren is een toeristische bezienswaardigheid van de stad en staat op een prominente plek in de singel. Het kunstwerk wordt ook wel de toren van Rossi genoemd naar de maker Aldo Rossi. De officiële naam is: The Lighthouse. Het kunstwerk staat sinds 1992 in de singel bij de ingang van Park Valkenberg. De laatste keer dat er groot onderhoud aan het kunstwerk is gepleegd is 16 jaar geleden.