Sinterklaasjournaal met Bredaas tintje: Klaas Dijkhoff als burgemeester van Lazerom

BREDA - Voormalig minister van Defensie, Klaas Dijkhoff, is dit najaar in een bijzondere setting te zien. Waar hij voorheen in de Tweede Kamer te vinden was, maakte de oud-VVD’er dinsdagavond zijn debuut in het sinterklaasjournaal. Daar was hij te zien als burgemeester van het verzonnen plaatsje Lazerom.

Afgelopen maandag ging het sinterklaasjournaal weer van start. Iedere avond om 18.00 uur neemt presentatrice Dieuwertje Blok alle Nederlandse kinderen weer mee in de avonturen van Sinterklaas en zijn pieten. Gisteravond maakte de Bredase oud-politicus Klaas Dijkhoff zijn opwachting in de show. Daar nam hij de rol van Constant Starnakel, burgemeester van het plaatsje Lazerom op zich.

In de tweede aflevering van het sinterklaasjournaal ging verslaggever Jeroen Kramer langs bij Constant. De burgemeester zou namelijk een heel erg ambitieus plan hebben: “Ik heb het fantastische plan om namens Lazerom de allergrootste tekening van Nederland aan Sinterklaas te geven”, aldus de burgemeester. De tekening laat echter nog even op zich wachten. ’We moeten er helaas nog aan beginnen,’’ aldus Constant Starnakel.

Maandagavond zaten veel Nederlanders weer voor de buis. Die avond werd de eerste sinterklaasjournaalaflevering van dit jaar uitgezonden. Ruim 1,1 miljoen mensen keken naar het programma, gepresenteerd door Dieuwertje Blok.