Tv-programma waarin Bredase kapper Marko kinderen knipt wint Japanse prijs

BREDA - ‘’Huh?’’ was zijn eerste reactie, toen kapper Marko Suds hoorde dat zijn programma Hoofdzaken de Japanse prijs Best Youth Content had gewonnen. De Bredase kapper en presentator knipt al jaren de haren van kinderen voor het televisieprogramma Hoofdzaken (VPRO), maar momenteel worden daar alleen nog maar herhalingen van uitgezonden. ‘’Het was dan ook een complete verrassing dat we de prijs wonnen.’’

Suds omschrijft het proces als ‘nogal verwarrend’. ‘’Ik hoorde dat we genomineerd waren, dus dat was al te gek. Het is echt mooi om te zien dat ons programma wereldwijd een draagvlak heeft.’’ Tijdens de online prijsuitreiking werd duidelijk dat het programma niet had gewonnen. ‘’Maar daarna bleek dat we alsnog in een andere categorie een titel binnen hadden gesleept!”, zegt Suds trots. Met de prijs Best Youth Content, wel te verstaan.

Al ruim de helft van zijn leven werkt Marko Suds met een schaar in zijn hand. De vakman is actief in zijn eigen kapperszaak SUDS in de binnenstad van Breda. Het televisieprogramma, waarin hij de haren knipt van kinderen, is sinds 2019 te zien bij de VPRO. In Hoofdzaken krijgen kinderen een knipbeurt en gaat Marko met ze in gesprek in de kappersstoel. Ze vertellen hoe ze in het leven staan, wat hun kopzorgen zijn of waar ze juist heel blij van worden. Zo zien we niet alleen wat er óp hun hoofd gebeurt maar horen we vooral ook wat zich ín hun hoofden afspeelt. Het programma is iedere zondagavond te zien op Zapp.

Nominaties

Suds vindt het waanzinnig om nu de prijs in de categorie van 8 tot 12 jarigen te hebben gewonnen. ‘’Helemaal omdat de opname van de laatste aflevering inmiddels al weer een aantal maanden geleden is. Het is echt een teken van waardering.’’ Eerder werd zijn programma ook al genomineerd voor verschillende prijzen. Zo werd Hoofdzaken in 2019 al geselecteerd voor de Gouden Stuiver. En onlangs werd ook bekend dat het televisieprogramma kans maakt op de Europese prestigieuze Rose d’Or (Gouden Roos). Hij hoopt met deze waardering dan ook binnenkort weer een nieuw seizoen te mogen opnemen.