Breda Cadeaukaart: Hét kerstpakket voor bedrijven in Breda

(Advertorial) – De feestdagen staan voor de deur en dus gaan bedrijven en organisaties in Breda hun jaarlijkse kerstpakketten bestellen. De nieuwe maatregelen benadrukken nogmaals hoe belangrijk het is om ook dit jaar een lokaal eindejaarsgeschenk te geven. Een 100% Bredaas én altijd geslaagd cadeau voor de feestdagen is Breda Cadeaukaart.

Breda Cadeaukaart is vorig jaar ontstaan uit een project van de gemeente Breda om bedrijven in Breda te stimuleren om meer lokaal te kopen. En met succes: binnen een jaar zijn er ruim 15 duizend cadeaukaarten verkocht. “Een cadeaukaart waarmee je met de feestdagen goed voor de dag komt en gelijk ook de lokale middenstand helpt”, aldus wethouder Boaz Adank vorig jaar tijdens de lancering van Breda Cadeaukaart.

Uniek aanbod

De cadeaukaart is te verzilveren bij ruim 150 restaurants, winkels en activiteiten in Breda. Dankzij het uitgebreide aanbod is Breda Cadeaukaart de grootste lokale cadeaukaart van Nederland. “Alleen Bredase ondernemers mogen de cadeaukaart accepteren, ketens zijn uitgesloten van deelname”, aldus Dex Bos van Breda Cadeaukaart. “Hierdoor investeer je als bedrijf met deze cadeaukaart je kerstpakket altijd terug in de Bredase economie”.

Bepaal zelf het saldo

Cadeaukaarten zijn te bestellen vanaf 10 tot 150 euro en worden voor bedrijven in Breda snel, gratis en persoonlijk bezorgd. “Dankzij de grote vraag hebben we ervaring met zakelijke bestellingen van tientallen tot duizenden cadeaukaarten”, aldus Bos. “Deze maand ontvangen bijvoorbeeld ruim 4000 Bredanaars de cadeaukaart als Mantelzorgwaardering.”

Deelnemers

Deelnemende locaties (ruim 150 in totaal) zijn o.a. Barlucca, Bier Lokaal, Bobbi’s Bar, Charelli, De Botanist, Da Attilio, De Kookwinkel, De Fazant, Dot En Julot, Echt Brood, El Quinto Pino, Geert Kip, H. Van Haaren, InHuis, Kaatje Jans, Koffie bij Teun, Libris Buitelaar, Mr. Moos, Pieter Kling, Publieke Werken, PuiCk, Suikerkist, Ullings, Ume, Vishandel Noordzee, Wijnhuis Oktober en veel meer Bredase bedrijven.

Ga voor meer informatie over de Breda Cadeaukaart naar de website van de Breda Cadeaukaart.



Breda Cadeaukaart