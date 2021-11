Bredase huisartsen willen afrekenen met dokterstekort en lanceren digitale praktijk





Stel je voor dat je rugklachten hebt. Even naar de huisarts gaan kan dan best een pittige opgave zijn. Maar met de komst van Thuisdok.nl wordt die drempel minder hoog: Je klapt je laptop open en plant een online consult in. ‘’Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door verschillende vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen,’’ aldus de huisartsen. ‘’Huisartsen verbonden aan Thuisdok.nl, krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen.’’

Voor spoedgevallen en voor vragen die direct contact met een zorgverlener vereisen, bijvoorbeeld bij chronische of palliatieve zorg, werkt Thuisdok.nl samen met vijf andere praktijken in de regio: medisch centrum De Flier, gezondheidscentrum Haagse Beemden, huisartsenpraktijk Hartje Heuvel, huisartsenpraktijk Belcrum en huisartsenpraktijk Valkenburg. Zo kan de patiënt in het geval van spoed altijd fysiek contact houden met de huisarts.

Toenemende werkdruk

Thuisdok.nl springt met dit digitale platform in op de toenemende vraag naar eerstelijnszorgdiensten en de verschuiving van de tweede naar de eerstelijn. ‘’Huisartsen hebben moeite om aan deze uitdaging het hoofd te bieden. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de ervaren huisartsen vindt dat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk staat door de alsmaar toenemende werkdruk.’’ Door veel zaken nu digitaal af te handelen, worden de arts en assistentes ontlast en worden tegelijkertijd meer patiënten geholpen.

De huisartsenzorg van Thuisdok.nl valt onder het basispakket van de zorgverzekering. De openingstijden van Thuisdok.nl zijn dagelijks vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur.