Drie ton gestolen van Bredaas echtpaar: veertien criminelen aangehouden voor phishing

BREDA - De politie heeft afgelopen maanden veertien criminelen opgepakt voor het oplichten van een Bredaas echtpaar. Het koppel zou hierbij zo'n 300.000 euro zijn kwijtgeraakt. De verdachten zijn in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar.

In januari dit jaar werd het Bredase echtpaar slachtoffer van de criminelen. De vrouw van het stel zou haar bankzaken hebben gedaan, en er leek niets vreemds aan de hand. Enkele dagen later werd zij echter gebeld door haar bank dat er hoge bedragen van de rekening waren gehaald. In totaal zou het om zo'n 300.000 euro gaan.

Vermoedelijk hebben oplichters een nieuwe bankpas aangevraagd en deze uit de brievenbus gevist. Daarmee kregen zij toegang tot de rekeningen van het echtpaar en hebben zij diverse bedragen naar andere rekening doorgesluisd. Het geld hebben zij gebruikt om Bitcoins te kopen. Om het geld door te sluizen gebruikten zij rekeningen van 'Money Mules': mensen die hun eigen rekening beschikbaar stellen om gestolen geld door te sluizen. Dat is strafbaar.

In totaal waren zo'n veertien criminelen betrokken bij deze zaak. De verdachten zijn in de leeftijd van achttien tot zestig jaar, en wonen verspreid over Nederland. Zij zijn inmiddels aangehouden. Het OM buigt zich nog over een straf.

Dankzij uitgebreid onderzoek hebben we 14 Money Mules aangehouden voor #phishing. De slachtoffers zijn ruim 300.000 euro kwijtgeraakt. Kijk voor het complete persbericht op de website?? https://t.co/oLaRYmuroi— Politie Breda eo (@Politie_Breda) November 10, 2021

Money Mules

Money Mules, of geldezels in het Nederlands, worden als tussenschakel gebruikt: Tegen een financiële vergoeding wordt gevraagd om hun bankrekening of pinpas beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld een student die in de sportschool wordt gevraagd even duizend euro die hij op zijn rekening gestort krijgt over te maken naar een andere rekening, waarvan hij er honderd mag houden. Dat klinkt als makkelijk geld verdienen voor weinig inspanning, en veel jongeren gaan er dus in maar. Wat ze niet doorhebben, is dat ze een crimineel netwerk ingesleurd worden, aldus de politie. Bij vrijwel alle vormen van de online fraude wordt een bankrekening van anderen gebruikt. Op die manier blijft de crimineel zelf uit het zicht van politie en justitie.