Reizende tentoonstelling over depressie van start op Chasséveld: ‘Belangrijk om in alle openheid te praten’

BREDA - In een project met stichting Open Mind presenteert gemeente Breda de tentoonstelling OPEN over depressiviteit. Samen met jonge ervaringsdeskundigen maken zij daarmee mentale kwetsbaarheid zichtbaar en bespreekbaar. De buitententoonstelling is van 16 november tot en met 6 december te zien op het Chasséveld aan de Claudius Prinsenlaan.

In Nederland hebben jaarlijks circa één miljoen mensen last van depressie, waarvan een groot deel hier al op jonge leeftijd mee in aanraking komt. Ongeveer 1 op de 5 jongeren krijgt ooit in zijn of haar leven met een depressie te maken. Door middel van indringende portretten vertellen de jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar hun verhaal, wat vanaf 16 november te zien is op het Chasséveld. Hoe ervaren zij hun depressie, hoe gaan ze hiermee om en wat kan hun omgeving doen?

De coronacrisis heeft veel effect gehad op de mentale gezondheid van jongeren, erkent wethouder Arjen van Drunen ook. ‘’Veel jongeren hebben te maken gekregen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Het is belangrijk om er in alle openheid over te kunnen praten.’’ Eerder werd al aandacht geschonken aan eenzaamheid onder Bredanaars door de campagne +EEN. ‘’Door deze prachtige portretten en eerlijke verhalen van de tentoonstelling zien mensen die met vergelijkbare gevoelens worstelen dat het ok is om er over te praten en hulp te zoeken.”

GoodMood

De tentoonstelling sluit aan op een periode waarin allerlei activiteiten zijn georganiseerd voor studenten: GoodMood. Met deze tentoonstelling, en diverse activiteiten wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Op de website van GoodMood staan activiteiten die studenten kunnen ondernemen, maar ook hulporganisaties voor als het even niet gaat of als ondersteuning nodig is.

Worstel jij zelf met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.